Jenna Ortega, de “Merlina” a reina del terror contemporáneo

Nacida el 27 de septiembre de 2002 en Palm Desert, California, Jenna Ortega es la cuarta de seis hermanos, en una familia de raíces mexicanas y puertorriqueñas. Su incursión en la industria comenzó a una edad temprana, destacando rápidamente por su papel en la serie ‘Jane the Virgin’ (2014-2019). A partir de ahí, su carrera se fue consolidando, y en 2016 dio vida a Harley en ‘Stuck in the Middle’, una joven inventora atrapada en el desorden propio de ser la hija mediana de una familia numerosa.