Así avanza "Carlota", lo nuevo de Belinda como la emperatriz mexicana

Madrid, España.- "Joe, qué sopor". Eso pensó el actor español Miguel Ángel Silvestre cuando le ofrecieron formar parte de una serie histórica, 'Carlota', en la que el intérprete decidió embarcarse porque reinterpreta de una manera "muy punki" la vida de Carlota de Habsburgo, emperatriz mexicana del siglo XIX.

"Desde el principio pensé que era muy punki, muchísima libertad artística. Detrás de una historia de época suceden cosas muy actuales a un ritmo vertiginoso y con toques picantes, incluso a veces cómicos" y a ratos "muy sensuales", resumió el actor, conocido por trabajos como 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Sense8', en una conferencia enmarcada en Iberseries & Platino Industria. En ese evento sobre el sector audiovisual iberoamericano, que se celebra en Madrid hasta el viernes, Silvestre habló de esta serie que entrará pronto en fase de preproducción y que protagonizará junto a la cantante y actriz Belinda, que interpretará a Carlota de Habsburgo (1840-1927). Jaime Lorente será el marido de Carlota de Habsburgo, el emperador Maximiliano, mientras que Silvestre encarnará a Alfred van der Smissen, un militar que los acompañó a México desde su Bélgica natal y que se convirtió en "guardián" de la emperatriz decimonónica. "El padre de Carlota solo confía en él", dijo Silvestre sobre su personaje, al tiempo que se mostró "muy ilusionado" de trabajar con Belinda, a quien aún no conoce personalmente, y con Jaime Lorente ('La casa de papel').

"He tenido la suerte de viajar con Jaime por otros temas que no tienen que ver con la actuación, de conocerlo, y es un buen amigo. Es muy divertido y es muy buen actor. Para mí es una suerte poder compartir un viaje así con Jaime", enfatizó.

Una serie sobre la "rumorología"

Carlos Quintanilla, creador que ahora trabaja en Sony Pictures, contó en Iberseries que comenzó a escribir esta serie, junto a Adriana Pelusi, en 2012, cuando "se pusieron de moda las bioseries", aunque se quedó "en un cajón" hasta ahora. "Indagamos en qué personaje quisiéramos contar, y creo que todos los mexicanos estudiamos en la escuela a Maximiliano y Carlota. Nosotros queríamos hacerle justicia a Carlota. Queríamos indagar sobre ese personaje", agregó el creador mexicano sobre esta mujer "muy moderna para la época" a la que "se ha tildado de loca". Quintanilla quiso dejar claro que es una serie "enmarcada en hechos reales" pero tejida en torno a "la rumorología" que envuelve a la figura de la emperatriz y su vida sentimental. Y es que tenía una "relación muy cercana" con Alfred van der Smissen, quien "no aparece mucho" en la historia que se enseña a los mexicanos.