Belinda se despide de México, ¿cuál es la razón?

Después de tantos años residiendo en México, Belinda confirmó que se marchará del país, noticia que reveló durante una entrevista con Ricardo Manjarrez para Ventaneando.
La intérprete explicó que será parte de la bioserie "Carlota", un proyecto internacional en el que dará vida a la emperatriz consorte de México, Carlota de Habsburgo.
La producción, realizada por Sony Pictures Television, constará de 10 episodios que relatarán desde la juventud de la emperatriz hasta su declive tras la ejecución de Maximiliano de Habsburgo.
“Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar obviamente todo aquí”, expresó la cantante y actriz, quien explicó que su salida responde a compromisos de trabajo en el extranjero.
Antes de emprender este reto actoral, Belinda cumplirá con ocho presentaciones en la obra "Mentiras: el musical", donde comparte escenario con Mariana Treviño.
Es por eso que, en la misma conversación agradeció el apoyo del público al éxito de "Mentiras, la serie".
“Agotamos los boletos, son más de 10 mil boletos en menos de 24 horas, fue una locura cómo nos fue de bien, así que muy agradecida con todo el público que ha apoyado tanto la serie”, dijo.
Por el momento no se ha confirmado la fecha de estreno de la bioserie ni la fecha en que la cantante regresará a México.
Belinda Peregrín Schüll, nacida en Madrid y nacionalizada mexicana, ha consolidado una trayectoria multifacética en música, televisión y cine, que la mantiene vigente en la industria del espectáculo hispano.
En los últimos años ha expandido su presencia internacional sin perder su vínculo con México, país donde reside y donde ha forjado gran parte de su carrera artística.