El estado de salud de Belinda tras aparatosa lesión en su rodilla

Belinda compartió a través de sus redes sociales que sufrió una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, generando inquietud entre sus fanáticos

  • 18 de septiembre de 2025 a las 16:21
Hasta el momento se desconoce la razón detrás de la lesión de la intérprete de "Sapito".

 Fotos: Instagram | @belindapop

Ciudad de México, México.- La actriz y cantante Belinda preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió una ruptura del menisco en su rodilla izquierda, una lesión que ya la mantiene en tratamiento médico.

La cantante publicó en sus redes una fotografía donde se observa la articulación cubierta con una rodillera y un dispositivo de soporte, lo que generó inquietud sobre sus compromisos artísticos inmediatos.

La especulación creció en torno a una posible cancelación de sus presentaciones en el musical "Mentiras". No obstante, la propia intérprete se encargó de aclarar la situación.

"Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de 'Mentiras', la respuesta es sí, claro", inició su mensaje.

"Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí. Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece, hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”, continuó en sus historias de Instagram.

(Foto: Captura de pantalla | Historia de Instagram)

Su próximo proyecto internacional

Después de tantos años residiendo en México, Belinda confirmó que se marchará del país, noticia que reveló durante una entrevista con Ricardo Manjarrez para Ventaneando.

La intérprete explicó que será parte de la bioserie "Carlota", un proyecto internacional en el que dará vida a la emperatriz consorte de México, Carlota de Habsburgo.

La producción, realizada por Sony Pictures Television, constará de 10 episodios que relatarán desde la juventud de la emperatriz hasta su declive tras la ejecución de Maximiliano de Habsburgo.

“Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar obviamente todo aquí”, expresó la cantante y actriz, quien explicó que su salida responde a compromisos de trabajo en el extranjero.

