El estado de salud de Belinda tras aparatosa lesión en su rodilla

Ciudad de México, México.- La actriz y cantante Belinda preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió una ruptura del menisco en su rodilla izquierda, una lesión que ya la mantiene en tratamiento médico.

La cantante publicó en sus redes una fotografía donde se observa la articulación cubierta con una rodillera y un dispositivo de soporte, lo que generó inquietud sobre sus compromisos artísticos inmediatos.

La especulación creció en torno a una posible cancelación de sus presentaciones en el musical "Mentiras". No obstante, la propia intérprete se encargó de aclarar la situación.

"Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de 'Mentiras', la respuesta es sí, claro", inició su mensaje.