Una “Indómita” Belinda vuelve a la industria discográfica: así su nuevo álbum

También Beli incursiona en el trap (Death Note y “Silvana”); se une a Netón Vega y Tokischa en dos propuestas urbanas (+ perra, + bitch” y Wet Dreams); y se lanza a la electrónica en Jackpot, junto a la mexicana Kenia OS, entre otras fusiones que, si bien la alejan de su característico estilo pop, le permiten moverse en la experimentación.

“El título del disco es muy específico de un movimiento para las mujeres”, explicó Belinda a Billboard. "Es una mujer guerrera, independiente, una mujer que es out of the box ('fuera de la caja'), completamente irreverente pero al mismo tiempo fuerte, sexy, divertida. Todas las cosas que a mí me gustan y que yo soy", dijo la cantante de 35 años.