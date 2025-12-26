Foto de 2021 es usada para afirmar que Xiomara felicitó a Asfura por su triunfo presidencial en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales muestra una fotografía que supuestamente corresponde a una felicitación de la presidenta Xiomara Castro al recién proclamado presidente electo del Partido Nacional para el periodo 2026-2030, Nasry Asfura. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La imagen fue tomada en noviembre de 2021, cuando Nasry Asfura —quien también fue candidato presidencial en esos comicios— reconoció su derrota electoral y felicitó públicamente a Xiomara Castro por su triunfo en las elecciones generales. “Llega Xiomara Castro a felicitar a Papi a la orden... esto se llama madurez electoral y de una estadista... me equivoqué con Xiomara, pensé que era de esa comunistas más que se aferran al poder y buscan hacer todo lo posible para que otro no llegue”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 24 de diciembre.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el 24 de diciembre de 2025 la victoria del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien se impuso por una diferencia de 27,026 votos sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Rixi Moncada, aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre), alcanzó el 19.20% de los votos, ubicándose en tercer lugar. La controversia generada remite al proceso electoral de 2021, en el que participaron Xiomara Castro (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Yani Rosenthal (Partido Liberal), y que concluyó con el triunfo de Castro, poniendo fin a más de una década de gobiernos nacionalistas y liberales. Ante la declaratoria del CNE, el partido Libre rechazó los resultados. Marlon Ochoa, su representante en el organismo electoral, denunció públicamente un supuesto fraude y se abstuvo de firmar la resolución. La validación fue respaldada por el consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.

Foto de 2021

Una búsqueda inversa en Google de la fotografía permitió localizar publicaciones que evidencian su contexto original. La imagen fue incluida en una nota publicada el 1 de diciembre de 2021 publicada por el medio internacional BBC Mundo, titulada: “Elecciones en Honduras: el candidato oficialista Nasry Asfura reconoce la derrota y felicita personalmente a la izquierdista Xiomara Castro”. Asimismo, al revisar la cuenta oficial de X de Asfura –utilizando el nombre de Xiomara Castro como localizador– EH Verifica identificó el origen de la fotografía en una publicación realizada el 30 de noviembre de 2021. “Yo dije muchas veces, que yo no tengo enemigos, porque todos los demás candidatos son y serán mis amigos. Hoy me reuní con Xiomara Castro y toda su familia; fui a su casa para felicitarle personalmente y ahora les digo que la felicito por su triunfo y como presidenta electa", escribió textualmente Asfura junto a las imágenes del encuentro.

Hasta el 26 de diciembre de 2025, dos días después de la declaratoria oficial, Xiomara Castro no ha felicitado públicamente a su sucesor. Lo que sí hizo fue emitir un mensaje dirigido a la población hondureña tras la declaratoria oficial del CNE, en el que enfatizó que ejercerá la Presidencia hasta el 27 de enero de 2026 y que informará próximamente sobre el proceso de transición gubernamental, sin reconocer a Asfura como presidente electo.