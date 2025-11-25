"Como agua para chocolate" estrenará segunda temporada: Aquí el avance

Ciudad de México.- Con el anuncio de la segunda y última temporada de ' Como agua para chocolate ' que se estrenará el 15 de febrero de 2026, HBO Max presentó este martes sus grandes apuestas para México y Latinoamérica.

La serie, basada en la novela de la escritora mexicana Laura Esquivel, es uno de los 43 títulos originales realizados por la plataforma de Warner Bros. Discovery en la región, donde además se está trabajando en “más de 50 títulos que están en diferentes etapas de desarrollo y producción”, afirmó el líder de contenido de entretenimiento y estrategia de programación de la empresa Mariano César.

Al encuentro Upfront 2026, asistió la actriz Irene Azuela (Elena) y la directora de fotografía Ximena Amann de esta serie producida por Salma Hayek, quienes destacaron que parte del éxito de esta serie a nivel nacional e internacional fue por su capacidad de “conectar con el mundo actual”.

“Hablamos de identidad de género, de libertad, de nuevas feminidades, de espacios que históricamente se ha asignado a las mujeres, como es la cocina, pero esta cocina se vuelve un lugar de amor y libertad: eso nos conecta muchísimo con todas las audiencias”, enfatizó Amann.

Además, apuntó que en esta última temporada se observa la completa maduración de estos personajes considerados un legado de la literatura del país y de la lengua española.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre las novedades destacó el drama biográfico sobre Roberto Gómez Bolaños en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que a partir de su estreno en julio hasta la fecha se ha consolidado como la producción más exitosa de la región y la que más usuarios nuevos atrajo.

Por ello, HBO Max ampliará su universo con nuevos proyectos como la serie de animación ‘Los Colorado’, basada en el personaje del ‘Chapulín Colorado’, en colaboración con Cartoon Network, así como una comedia de acción real basada en la figura de ‘Don Ramón’.