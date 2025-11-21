  1. Inicio
¡Por fin se conocieron!: Cazzu y Belinda sorprenden al posar juntas en evento en México

Ambas artistas, reconocidas por su relación con Nodal, compartieron un momento que alimentó sospechas de colaboración musical y hasta debates tras rumores

  • 21 de noviembre de 2025 a las 09:23
1 de 10

Cazzu y Belinda sorprendieron a sus miles de seguidores tras ser captadas juntas en fotografías, tras haber coincidido en la misma ceremonia de GQ México, realizada el jueves -20 de noviembre-.

Foto: Instagram Belinda
2 de 10

La gala realizada en un exclusivo lugar de Paseo de la Reforma en Ciudad de México, celebró a las figuras del año y mantuvo en reserva la lista de invitados hasta su comienzo, generando expectativas.

Foto: Instagram Belinda
3 de 10

Durante el evento, uno de los momentos que más acaparó la atención de los medios y de los invitados fue el encuentro entre la cantante de pop, Belinda, y la rapera argentina, Cazzu, quienes asistieron como parte de las “Figuras del Año”, un reconocimiento que otorga la revista anualmente a figuras destacadas.

Foto: Instagram Belinda
4 de 10

Ambas artistas con diferentes estilos de musical y trayectoria, comparten vínculos sentimentales con el famoso cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, quien está actualmente casado con Ángela Aguilar tras un sinfín de polémicas, que en su momento, salpicaron a las galardonadas.

Foto: Instagram Belinda
5 de 10

La sorpresa llegó cuando, en medio de la ceremonia, Belinda y Cazzu aceptaron tomarse una fotografía juntas.

 Foto: Instagram Belinda
6 de 10

Las imágenes en las que ambas posan ante las cámaras sonrientes y sin aparente tensión le han dado la vuelta al mundo, causando un sinfín de reacciones en redes sociales.

 Foto: Instagram Belinda
7 de 10

Para muchos seguidores, este era un momento muy esperado, debido a que durante años se ha alimentado rumores y especulaciones sobre una presunta rivalidad o tensión entre las artistas. Sin embargo, las imágenes muestras una actitud madura y profesional.

Foto: Instagram Belinda
8 de 10

Aunque ninguna de las artistas ha emitido declaraciones tras el revuelo de las fotos en redes, el momento fue interpretado como un ejemplo de respeto y conocimiento mutuo.

Foto: Instagram Belinda
9 de 10

De hecho, Belinda compartió diversas historias sobre el momento en su cuenta oficial de Instagram, etiquetando a la rapera argentina como "Jefa Cazzu".

 Captura de pantalla
10 de 10

Por su parte, Cazzu compartió en sus historias de Instagram, una instantánea en la que se le ve descansando tras la gala. Con un emoji de la bandera de México, dejó entrever que permanece en el país.

Instagram Cazzu
