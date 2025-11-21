  1. Inicio
Exjurado de Miss Universo 2025 llama a Fátima Bosch “falsa ganadora”, ¿cuál es la razón?

Un exmiembro del Comité seleccionador de Miss Universo 2025 puso en duda la legitimidad del triunfo de la mexicana Fátima Bosch; señaló conflictos de interés en el resultado

  • 21 de noviembre de 2025 a las 09:07
1 de 12

El exmiembro del Comité seleccionador de Miss Universo 2025, Omar Harfouch, cuestionó la legalidad del triunfo de la mexicana Fátima Bosch, quien fue coronada ayer en Tailandia. Esta es la polémica razón.

 Fotos: Instagram | @missuniverse y @omarharfouch
2 de 12

A través de sus redes sociales, Harfouch escribió: "Miss México es una falsa ganadora".

 Foto: Instagram | @missuniverse
3 de 12

En otra publicación escribió: "Yo Omar Harfouch declaré ayer en exclusiva en el American HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch".

 Foto: Instagram | @omarharfouch
4 de 12

En la misma publicación afirmó que "todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO".

 Fotos: Instagram | @omarharfouch y @missuniverse
5 de 12

El exmiembro del panel también sostuvo que "Raul Rocha y su hijo me instaron hace una semana en Dubai a votar por Fátima Bosch porque necesitan que gane porque será bueno para nuestro negocio me dijeron".

 Foto: Instagram | @omarharfouch
6 de 12

Ese mensaje detonó una ola de cuestionamientos en redes.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
7 de 12

Harfouch había abandonado el Comité seleccionador días antes de la final tras asegurar que encontró anomalías en el proceso.

 Foto: Instagram | @missuniverse
8 de 12

Sostuvo que, previo a la preliminar, un jurado improvisado definió el Top 30 entre 136 participantes sin la intervención del panel oficial. Añadió que ese grupo incluiría personas con afinidades personales con algunas candidatas, lo que a su criterio representaba un conflicto de interés delicado.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
9 de 12

Describió en Instagram que la situación le generó preocupación al enterarse de que los resultados se manejaban con sigilo. También relató que conversó con Rocha sobre la falta de claridad sin obtener una explicación que despejara sus dudas.

 Foto: Instagram | @missuniversethailand
10 de 12

Tras ello renunció al jurado y retiró la pieza musical que había compuesto para el evento.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
11 de 12

Ante esas acusaciones, la Organización de Miss Universo descartó la existencia de un grupo paralelo con capacidad de definir finalistas. Explicó que las personas mencionadas por Harfouch pertenecen al programa independiente Beyond the Crown, orientado a causas sociales y sin atribuciones dentro de las valoraciones oficiales.

 Foto: Instagram | @telemundo
12 de 12

Junto con aceptar la salida de Harfouch, la organización le prohibió emplear logotipos o cualquier referencia institucional. La decisión generó desaliento entre algunas concursantes. Una de ellas, bajo anonimato, expresó que muchas participantes dedicaron tiempo, trabajo y esfuerzo a la competencia y que la controversia deja un sabor amargo.

 Foto: Instagram | @missuniversethailand
