Así fue coronada Fátima Bosch como Miss Universo 2025, entre denuncias de fraude

La mexicana Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo en Tailandia tras una edición marcada por varias polémicas, entre ellas una que involucró a la propia ganadora, ahora objeto de acusaciones de un supuesto fraude en su elección.
Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.
"Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella", dijo.
La mexicana empezó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil.
El incidente que fue transmitido en directo desencadenó numerosas muestras de solidaridad con la joven.
Pero todo ese respaldo popular no la hizo favorita para ganar la competencia, que según expertos en estos concursos estuvo liderada por delegadas de países como Tailandia, Costa de Marfil o Filipinas.
El triunfo hoy de la mexicana tomó por sorpresa a la mayoría de la audiencia en Bangkok, que abucheó en el recinto.
Bosch llegó a Tailandia este mes sin augurios de convertirse en la ganadora, pero su nombre se hizo el más famoso de la edición al protagonizar ese enfrentamiento con Nawat, que se disculpó varias veces, una de ellas conmovido hasta las lágrimas en una conferencia de prensa, y que hoy posó sonriente junto a la nueva reina.
La credibilidad del resultado que hoy fue anunciado ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del certamen, alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado, de ocho personas.
El artista también asomó su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y hoy volvió a usar Instagram para calificar a Bosch como "una miss universo de mentira".
Además de Harfouch, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé -otro miembro del jurado original- dijo en su cuenta de Instagram que no asistiría a Miss Universo 2025, sin dar más explicaciones. Asimismo, el escultor brasileño Romero Britto fue nombrado como miembro del panel de jueces y tampoco asistió a la gala, sin que se conozcan las razones de su ausencia.
La página Real Pageanthology, especializada en concursos de belleza, dijo en Instagram que, con el resultado anunciado, "ya nada será igual", pues la MUO "escoge" a la ganadora "sin importarle nada más", un comentario que agitó el debate en redes sociales, donde un aluvión de internautas rechazaron el triunfo de la mexicana.