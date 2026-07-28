Carín León lidera con 9 nominaciones los Premios Juventud 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones la decimotercera edición de los Premios Juventud, que este año se celebrará por primera vez en Europa, el próximo 3 de septiembre en Marbella (España), según anunció este martes TelevisaUnivision.

Le siguen con siete nominaciones cada uno el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro, y con seis, Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

La edición de 2026 cuenta con 50 categorías que reconocen a artistas de la música, la televisión, el 'streaming', los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, 'Creator de España', para reconocer al talento digital español.