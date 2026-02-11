  1. Inicio
Romeo Santos y Prince Royce llevarán su bachata al Premio Lo Nuestro 2026

Los intérpretes presentarán temas de su álbum conjunto en la ceremonia del 19 de febrero en el Kaseya Center de la ciudad floridana.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 10:32
La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 hora local del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

 Foto: Cortesía

Miami, Estados Unidos.- Los cantantes de bachata Romeo Santos y Prince Royce cantarán en la ceremonia del Premio lo nuestro el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, donde se reconocerá lo mejor de la música latina, según anunció este miércoles TelevisaUnivision.

El "rey" y el "príncipe" de la bachata, respectivamente, cantarán una mezcla de sus más recientes éxitos incluidos en su álbum conjunto Better Late Than Never en "una noche dedicada a los ritmos del Caribe", indicó la compañía mediática en un comunicado.

Por otro lado, participará el pianista y compositor Arthur Hanlon como parte del reconocimiento musical especial a la española Paloma San Basilio, quien recibirá el 'Premio lo nuestro a la excelencia'.

A estos artistas se suma el cantante de vallenatos colombiano Silvestre Dangond, quien cantará por primera vez en televisión Una vaina bien junto a Sebastián Yatra.

A estos artistas se suma el cantante de vallenatos colombiano Silvestre Dangond, quien cantará por primera vez en televisión "Una vaina bien" junto a Sebastián Yatra.

 (Foto: Instagram | @sebastianyatra)

Asimismo, la puertorriqueña Lunay presentará su nuevo sencillo "Ojalá", mientras la estrella panameña Sech interpretará su éxito "Novia no".

Esta es la quinta tanda de artistas anunciada por la cadena de habla hispana, que en las últimas semanas presentó a los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi y Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García como algunas de las estrellas de la ceremonia en el Kaseya Center de Miami.

También cantarán Café Quijano, Codiciado, Eladio Carrión, Elena Rose, Gangsta, Gente de Zona, Ha*Ash, J Balvin, Jay Wheeler, Jhayco, Juanes, Kapo, KYBBA, Los Bukis, Maluma, MAR, Marc Anthony, María Becerra, María José, Matisse, Mau y Ricky, Melody, Mora, Nathy Peluso, Santos Bravos, Sofía Reyes Xavi y Yami Safdie, entre otros.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

En tanto, Arcángel, Juanes, Los Bukis (grupo cofundado por Marco Antonio Solís), Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales que reconocen su trayectoria y legado.

Redacción web
EFE

