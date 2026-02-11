Romeo Santos y Prince Royce llevarán su bachata al Premio Lo Nuestro 2026

Miami, Estados Unidos.- Los cantantes de bachata Romeo Santos y Prince Royce cantarán en la ceremonia del Premio lo nuestro el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, donde se reconocerá lo mejor de la música latina, según anunció este miércoles TelevisaUnivision.

El "rey" y el "príncipe" de la bachata, respectivamente, cantarán una mezcla de sus más recientes éxitos incluidos en su álbum conjunto Better Late Than Never en "una noche dedicada a los ritmos del Caribe", indicó la compañía mediática en un comunicado.

Por otro lado, participará el pianista y compositor Arthur Hanlon como parte del reconocimiento musical especial a la española Paloma San Basilio, quien recibirá el 'Premio lo nuestro a la excelencia'.