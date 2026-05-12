Los Premios Juventud 2026 aterrizan en Marbella: fechas y sedes del PJ Fest

Los Ángeles, Estados Unidos.- La 23 edición de los Premios Juventud se celebrará en Marbella (España) y será el culmen de un festival de una semana llamado PJ Fest, que llevará actividades a tres ciudades de Estados Unidos. El canal TelevisaUnivision, organizador de los emblemáticos premios de la música latina, anunció este martes que la ceremonia tendrá lugar en el anfiteatro Starlite de Marbella "en otoño", sin concretar una fecha.

Los Premios Juventud "evolucionarán" en PJ Fest, un "momento cultural" con "activaciones de creadores de contenido y conciertos en vivo desde Houston, Miami y Los Ángeles", indica un comunicado. "Esta expansión marca un hito para el 'show', que deja de ser una sola noche de reconocimientos para convertirse en un festival inmersivo diseñado para la juventud de EE.UU. y la comunidad hispana global", agrega. El canal señaló que los premios homenajean a los artistas y jóvenes que impulsan el cambio a través de la música, las redes sociales y el servicio comunitario, y se podrán ver en Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.