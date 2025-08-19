Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones

Miami, Estados Unidos.- Bad Bunny y Danny Ocean se convirtieron en los grandes protagonistas de las nominaciones a los Premios Juventud 2025, al acumular seis menciones cada uno.

Detrás de ellos aparecen figuras que también han resonado ampliamente en los últimos meses de la escena latina: Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, todos con cinco nominaciones.

La competencia será reñida, ya que este año la premiación incluye 231 artistas distribuidos en 41 categorías, con un dominio de 30 apartados musicales, tres de televisión y streaming, y ocho ligados al mundo digital y las redes sociales.