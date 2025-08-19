Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones

Miami, Estados Unidos.- Bad Bunny y Danny Ocean se convirtieron en los grandes protagonistas de las nominaciones a los Premios Juventud 2025, al acumular seis menciones cada uno.
Detrás de ellos aparecen figuras que también han resonado ampliamente en los últimos meses de la escena latina: Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, todos con cinco nominaciones.
La competencia será reñida, ya que este año la premiación incluye 231 artistas distribuidos en 41 categorías, con un dominio de 30 apartados musicales, tres de televisión y streaming, y ocho ligados al mundo digital y las redes sociales.
Entre las novedades de esta edición figuran ocho categorías recién creadas.
En el ámbito musical destacan "Mejor canción música mexicana alternativa" y "Mejor canción pop/rítmica y afrobeat latino del año", enfocadas en reconocer fusiones y géneros emergentes.
Las redes sociales también ganan espacio con secciones como #GettingReadyWith, dedicada a moda y belleza; Podcast del año; "Stream que nos pegó"; #ModoAvión y POVFutbolero, que premia a fanáticos del fútbol convertidos en creadores de contenido.
Los organizadores detallaron que, gracias a la valoración de un panel de expertos, se duplicaron las categorías dirigidas a creadores digitales, pasando de cuatro a ocho.
El periodo de elegibilidad de las nominaciones abarcó del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025. Los ganadores finales serán definidos mediante votación popular, lo que da a los seguidores un papel decisivo en la gala.
Listado completo de nominados
Artista Premios Juventud Femenino
Karol G
Shakira
Becky G
Anitta
Rosalía
Artista Premios Juventud Masculino
Bad Bunny
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Maluma
Feid
La Nueva Generación Femenina
Young Miko
Ángela Aguilar
María Becerra
Nicki Nicole
Kenia OS
La Nueva Generación Masculina
Bizarrap
Quevedo
Milo J
Yng Lvcas
Blessd
Mejor Canción del Año
“Puntería” – Shakira & Cardi B
“La Bebe” – Peso Pluma & Yng Lvcas
“Un x100to” – Grupo Frontera & Bad Bunny
“Monaco” – Bad Bunny
“Qlona” – Karol G & Peso Pluma
Álbum del Año
“Mañana será bonito” – Karol G
“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” – Bad Bunny
“Don Juan” – Maluma
“Saturno” – Rauw Alejandro
“La nena de Argentina” – María Becerra
Mejor Colaboración
“Un x100to” – Grupo Frontera & Bad Bunny
“Puntería” – Shakira & Cardi B
“Qlona” – Karol G & Peso Pluma
“La bebé” – Peso Pluma & Yng Lvcas
“Hey Mor” – Feid & Ozuna
Mejor Artista Regional Mexicano
Peso Pluma
Ángela Aguilar
Carín León
Grupo Frontera
Natanael Cano
Mejor Canción Regional Mexicana
“La bebé” – Peso Pluma & Yng Lvcas
“Frágil” – Yahritza y su Esencia & Grupo Frontera
“Por las noches” – Peso Pluma
“Primera cita” – Carín León
“Que vuelvas” – Carín León & Grupo Frontera
Mejor Fandom
Karol G – Bichotas
Shakira – Shakiranos
Bad Bunny – Conejos
Peso Pluma – Peso Plumers
Rauw Alejandro – Raúwers
Influencer del Año
Domelipa
Kunno
Brianda Deyanara
Rod Contreras
Papi Kunno