Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones

Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones a Premios Juventud 2025, seguidos de Anitta, Beéle, Carín León y Peso Pluma. Aquí, los detalles

  • 19 de agosto de 2025 a las 08:33
La cadena TelevisaUnivision confirmó este martes la lista oficial de postulados.

 Foto: Instagram | @badbunny

Miami, Estados Unidos.- Bad Bunny y Danny Ocean se convirtieron en los grandes protagonistas de las nominaciones a los Premios Juventud 2025, al acumular seis menciones cada uno.

Detrás de ellos aparecen figuras que también han resonado ampliamente en los últimos meses de la escena latina: Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, todos con cinco nominaciones.

La competencia será reñida, ya que este año la premiación incluye 231 artistas distribuidos en 41 categorías, con un dominio de 30 apartados musicales, tres de televisión y streaming, y ocho ligados al mundo digital y las redes sociales.

Premios Juventud 2025: Panamá debuta como sede oficial
Instagram

Entre las novedades de esta edición figuran ocho categorías recién creadas.

En el ámbito musical destacan "Mejor canción música mexicana alternativa" y "Mejor canción pop/rítmica y afrobeat latino del año", enfocadas en reconocer fusiones y géneros emergentes.

Kapo reivindica el afrobeat latino con su nuevo sencillo Aloh Aloh

Las redes sociales también ganan espacio con secciones como #GettingReadyWith, dedicada a moda y belleza; Podcast del año; "Stream que nos pegó"; #ModoAvión y POVFutbolero, que premia a fanáticos del fútbol convertidos en creadores de contenido.

Los organizadores detallaron que, gracias a la valoración de un panel de expertos, se duplicaron las categorías dirigidas a creadores digitales, pasando de cuatro a ocho.

El periodo de elegibilidad de las nominaciones abarcó del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025. Los ganadores finales serán definidos mediante votación popular, lo que da a los seguidores un papel decisivo en la gala.

Listado completo de nominados

Artista Premios Juventud Femenino

Karol G

Shakira

Becky G

Anitta

Rosalía

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Maluma

Feid

La Nueva Generación Femenina

Young Miko

Ángela Aguilar

María Becerra

Nicki Nicole

Kenia OS

La Nueva Generación Masculina

Bizarrap

Quevedo

Milo J

Yng Lvcas

Blessd

Mejor Canción del Año

“Puntería” – Shakira & Cardi B

“La Bebe” – Peso Pluma & Yng Lvcas

“Un x100to” – Grupo Frontera & Bad Bunny

“Monaco” – Bad Bunny

“Qlona” – Karol G & Peso Pluma

Álbum del Año

“Mañana será bonito” – Karol G

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” – Bad Bunny

“Don Juan” – Maluma

“Saturno” – Rauw Alejandro

“La nena de Argentina” – María Becerra

Mejor Colaboración

“Un x100to” – Grupo Frontera & Bad Bunny

“Puntería” – Shakira & Cardi B

“Qlona” – Karol G & Peso Pluma

“La bebé” – Peso Pluma & Yng Lvcas

“Hey Mor” – Feid & Ozuna

Mejor Artista Regional Mexicano

Peso Pluma

Ángela Aguilar

Carín León

Grupo Frontera

Natanael Cano

Mejor Canción Regional Mexicana

“La bebé” – Peso Pluma & Yng Lvcas

“Frágil” – Yahritza y su Esencia & Grupo Frontera

“Por las noches” – Peso Pluma

“Primera cita” – Carín León

“Que vuelvas” – Carín León & Grupo Frontera

Mejor Fandom

Karol G – Bichotas

Shakira – Shakiranos

Bad Bunny – Conejos

Peso Pluma – Peso Plumers

Rauw Alejandro – Raúwers

Influencer del Año

Domelipa

Kunno

Brianda Deyanara

Rod Contreras

Papi Kunno

Redacción web
Agencia EFE/Redacción

