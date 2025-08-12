  1. Inicio
Concierto de Danny Ocean en Honduras: lugar, fecha y precios de los boletos

El cantante venezolano, conocido por hits como "Me rehúso", "Dembow" y "Fuera del mercado", se presentará en Tegucigalpa muy pronto. Aquí los detalles del concierto

  12 de agosto de 2025
El venezolano regresa a tierras catrachas para promocionar su más reciente trabajo, Babylon Club.

 Foto: Shutterstock.

Tegucigalpa, Honduras.- El venezolano que convirtió una historia de amor en un himno global vuelve a conectar con su público hondureño: "Me rehúso" a perderme el próximo concierto de Danny Ocean en Tegucigalpa.

El cantante traerá toda la vibra de su Babylon Club Tour al Coliseo Nacional de Ingenieros de la capital del país el sábado 6 de septiembre, tres años después de su última presentación en tierras catrachas.

Éxitos como "Fuera del mercado", Dembow y, más recientemente, "Imagínate" también serán coreados en la presentación que ha generado ruido desde que fue confirmada hace un par de semanas.

Las entradas están disponibles en la web de eticket. Y las localidades habilitadas son: Experiencia BAC (L 2,812), Butaca general (L2,368) y General (L1,924). Los clientes tarjetahabientes de BAC Credomatic gozan de un 10% de descuento en su compra.

Una noche con sabor a “Babylon Club”

El concierto forma parte de la gira internacional con la que Danny Ocean presenta su más reciente álbum, Babylon Club, una producción que mezcla reguetón, ritmos caribeños, salsa y sonidos urbanos modernos.

El espectáculo promete un montaje visual y sonoro envolvente, diseñado para que el público no deje de bailar y cantar de principio a fin.

El Babylon Club Tour arranca el 4 de septiembre en Panamá y hace su segunda parada en Tegucigalpa, antes de recorrer otras ciudades de Latinoamérica como Quito, Guayaquil, Bogotá, Lima, Santiago, Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz y San Salvador.

Ocean y Sáenz

En septiembre de 2022 el venezolano ofreció un show en Tegucigalpa, en plena promoción de su sencillo "Fuera del mercado".

En aquella ocasión, menos de un mes después de ganar el primer lugar de La Academia México, la hondureña Cesia Sáenz acudió como invitada al concierto del famoso artista. Juntos cantaron una interpretación atípica de "Me rehúso".

