Concierto de Danny Ocean en Honduras: lugar, fecha y precios de los boletos

Tegucigalpa, Honduras.- El venezolano que convirtió una historia de amor en un himno global vuelve a conectar con su público hondureño: "Me rehúso" a perderme el próximo concierto de Danny Ocean en Tegucigalpa.

El cantante traerá toda la vibra de su Babylon Club Tour al Coliseo Nacional de Ingenieros de la capital del país el sábado 6 de septiembre, tres años después de su última presentación en tierras catrachas.



Éxitos como "Fuera del mercado", Dembow y, más recientemente, "Imagínate" también serán coreados en la presentación que ha generado ruido desde que fue confirmada hace un par de semanas.



Las entradas están disponibles en la web de eticket. Y las localidades habilitadas son: Experiencia BAC (L 2,812), Butaca general (L2,368) y General (L1,924). Los clientes tarjetahabientes de BAC Credomatic gozan de un 10% de descuento en su compra.

