Dónde y a qué hora ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo desde Honduras

Los Ángeles, Estados Unidos.- Honduras y el resto de Centroamérica tienen una cita musical este jueves 19 de febrero. La trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro se celebra en el Kaseya Center de Miami desde las 7 p.m. (hora del Este), lo que equivale a las 5 p.m. en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y a las 6 p.m. en Panamá.

En Honduras, la transmisión corre a cargo de Telecadena. Guatemala podrá seguirla por Televisiete, El Salvador por Canal 2, Nicaragua por RTS, Costa Rica por Canal 11 y Panamá a través de Telemetro y RPC. Para quienes prefieran el streaming, la plataforma ViX ofrece la señal en vivo para toda la región. La gala, conducida por Thalía junto a Nadia Ferreira y Clarissa Molina, reúne este año a 45 artistas bajo el lema Honrando lo que Somos.



