Dónde y a qué hora ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo desde Honduras

Los Ángeles, Estados Unidos.- Honduras y el resto de Centroamérica tienen una cita musical este jueves 19 de febrero. La trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro se celebra en el Kaseya Center de Miami desde las 7 p.m. (hora del Este), lo que equivale a las 5 p.m. en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y a las 6 p.m. en Panamá.
En Honduras, la transmisión corre a cargo de Telecadena. Guatemala podrá seguirla por Televisiete, El Salvador por Canal 2, Nicaragua por RTS, Costa Rica por Canal 11 y Panamá a través de Telemetro y RPC. Para quienes prefieran el streaming, la plataforma ViX ofrece la señal en vivo para toda la región.
La gala, conducida por Thalía junto a Nadia Ferreira y Clarissa Molina, reúne este año a 45 artistas bajo el lema Honrando lo que Somos.
Bad Bunny, Rauw Alejandro, Carín León y Myke Towers lideran las nominaciones con diez menciones cada uno, en una noche que también reserva actuaciones de Gloria Trevi, Marc Anthony, J Balvin, Carlos Vives y Maluma, entre otros.
El certamen, organizado por TelevisaUnivisión, premia lo mejor de la música latina en más de 30 categorías que abarcan géneros como el urbano, el pop, el tropical y la música mexicana.