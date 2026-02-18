  1. Inicio
Dónde y a qué hora ver Premio Lo Nuestro 2026 en vivo desde Honduras

Este jueves se celebrará la trigésima octava edición de los Premio Lo Nuestro, la prestigiosa gala que reúne en Miami a las figuras más influyentes de la música latina

El Premio Lo Nuestro se celebrará con Bad Bunny, Rauw Alejandro y Carín León como grandes favoritos, y Thalía conduciendo una ceremonia que promete 45 actuaciones en vivo desde Miami.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Honduras y el resto de Centroamérica tienen una cita musical este jueves 19 de febrero. La trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro se celebra en el Kaseya Center de Miami desde las 7 p.m. (hora del Este), lo que equivale a las 5 p.m. en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y a las 6 p.m. en Panamá.

En Honduras, la transmisión corre a cargo de Telecadena. Guatemala podrá seguirla por Televisiete, El Salvador por Canal 2, Nicaragua por RTS, Costa Rica por Canal 11 y Panamá a través de Telemetro y RPC. Para quienes prefieran el streaming, la plataforma ViX ofrece la señal en vivo para toda la región.

La gala, conducida por Thalía junto a Nadia Ferreira y Clarissa Molina, reúne este año a 45 artistas bajo el lema Honrando lo que Somos.


Bad Bunny, Rauw Alejandro, Carín León y Myke Towers lideran las nominaciones con diez menciones cada uno, en una noche que también reserva actuaciones de Gloria Trevi, Marc Anthony, J Balvin, Carlos Vives y Maluma, entre otros.

El certamen, organizado por TelevisaUnivisión, premia lo mejor de la música latina en más de 30 categorías que abarcan géneros como el urbano, el pop, el tropical y la música mexicana.

