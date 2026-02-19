  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Lista completa de nominados en las categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La nueva edición de Premio Lo Nuestro ya reveló a sus nominados oficiales para 2026, destacando a los artistas, canciones y producciones más influyentes

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 12:09
Lista completa de nominados en las categorías de Premio Lo Nuestro 2026

La esperada gala iniciará a las 5 de la tarde, hora de Honduras.

Foto: Cortesía

Miami, Estados Unidos.- La expectativa crece en torno a Premio Lo Nuestro 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical latina. La organización dio a conocer la lista completa de nominados en cada una de sus categorías, marcando el inicio de la conversación digital entre fanáticos y artistas.

Como cada año, la premiación reúne a las figuras más destacadas del regional mexicano, pop, urbano, tropical y otras fusiones que han marcado tendencia en el mercado hispano. Las nominaciones reflejan el impacto comercial, la presencia en plataformas digitales, la rotación radial y el respaldo del público.

El evento se llevará a cabo este jueves 19 de febrero desde el Kaseya Center en Miami, Florida. La transmisión de la ceremonia iniciará a las 7:00 p. m. ET / 6 p. m. CT (5:00 p.m. hora de Honduras). Este año, Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina serán las presentadoras de la gala.

A continuación, la lista completa de nominados en todas las categorías de Premio Lo Nuestro 2026:

Artista Premio Lo Nuestro del Año

-Bad Bunny

-Beéle

-Carín León

-Fuerza Regida

-Karol G

-Maluma

-Marc Anthony

-Rauw Alejandro

-Romeo Santos

-Shakira

Canción del año

-‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

-‘DTMF’ - Bad Bunny

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

-‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

-‘Latina Foreva’ - Karol G

-‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera

-‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández

-‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell

-‘Soltera’ - Shakira

Álbum del año

-¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz

-‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida

-‘Babylon Club’ - Danny Ocean

-‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro

-‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

-‘Eterno’ - Prince Royce

-‘Island Boyz’ - Myke Towers

-‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki

-‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León

-‘Tropicoqueta’ - Karol G

Mejor Combinación Femenina

-‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía

-‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

-‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar

-‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso

-‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

-‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy

-‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq

-‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs

-‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar

-‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del año

-‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

-‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm

-‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves

-‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay

-‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

-‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta

La mezcla perfecta del año

-‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

-‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís

-‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León

-‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

-‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa

-‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin

-‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi

-‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi

-‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi

Tour del año

-‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro

-‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández

-‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira

-‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís

-‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny

-‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná

Artista Revelación del Año Masculino

-Alleh

-Clave Especial

-Esaú Ortiz

-Juan Duque

-Hamilton

-La Cruz

-Macario Martínez

-Roa

-Santos Bravos

-Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenino

-Aria Bela

-Camila Fernández

-Delilah

-Estevie

-MarPaloma Morphy

-Yailín La Más Viral

-Yeri Mua

-Ysa C

-Zoe Gotusso

Mejor Canción de Música Cristiana

-‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

-‘La Respuesta’ - Gocho

-‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina

-‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle

-‘Sonríele’ - Daddy Yankee

-‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodríguez

AfroBeat del Año

-‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo

-‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles

-‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

-‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

-‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico

-‘San Blas’ - Boza

-‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo

-‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino del Año - Urbano

-Arcángel

-Bad Bunny

-Beéle

-Eladio Carrión

-Feid

-J Balvin

-Myke Towers

-Rauw Alejandro

-Wisin

-Yandel

Artista Femenina del Año - Urbano

-Anitta

-Bad Gyal

-Fariana

-Karol G

-Natti Natasha

-Rainao

-Tokischa

-Yailín La Más Viral

-Yeri Mua

-Young Miko

Canción del año - Urbano

-‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

-‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee

-‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid

-‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

-‘Latina Foreva’ - Karol G

-‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone

-‘Qué Pasaría...’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny

-‘Rio’ - J Balvin

-‘Romeo’ - Anitta

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

-‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

-‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef

-‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko

-‘En La City’ - Trueno & Young Miko

-‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty

-‘Love’ - Clarent

-‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers

-‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz

-‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

-‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración del Año - Urbano

-‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

-‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko

-‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid

-‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

-‘Luna’ - Wisin & Kapo

-‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell

-‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao

-‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

-‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

-‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

-‘Bing Bong’ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera

-‘Celos’ - Tokischa & Bulin 47

-‘Dem Bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

-‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ - Lomiiel

-‘Quita Y Pone’ - El Alfa & Fariana

Álbum del año - Urbano

-‘Borondo’ - Beéle

-‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión

-‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin

-‘Elyte’ - Yandel

-‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ - Feid

-‘Island Boyz’ - Myke Towers

-‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora

-‘Sendé’ - Ryan Castro

-‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel

-‘Underwater’ - Fariana

Artista Pop Masculino del Año

-Alejandro Sanz

-Camilo

-Danny Ocean

-Juanes

-Maluma

-Manuel Turizo

-Marco Antonio Solís

-Pitbull

-Ricardo Arjona

-Sebastián Yatra

Artista pop femenina del año

-Aitana

-Cazzu

-Elena Rose

-Emilia

-Gloria Trevi

-Kany García

-Kenia Os

-Laura Pausini

-Shakira

-Yami Safdie

Grupo o Dúo del Año - Pop/Rock

-Ca7riel & Paco Amoroso

-DND | Do Not Disturb

-Ha*Ash

-Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción del Año - Pop

-‘Bronceador’ - Maluma

-‘Con Otra’ - Cazzu

-‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

-‘La Carretera’ - Pedro Capó

-‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra

-‘Mientes’ - Reik

-‘Noviogangsta <3’ - Emilia

-‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

-‘Soltera’ - Shakira

-‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat

Colaboración del año - Pop

-‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

-‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

-‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira

-‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza

-‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro

-‘Huir’ - Kany García & Lia Kali

-‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi

-‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini

-‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

-‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler

Canción del año - Pop/Balada

-‘Alguien’ - Carlos Rivera

-‘Cueste Lo Que Cueste’ - Gloria Trevi

-‘El Reclamo’ - Olga Tañón

-‘Tierra Mía’ - Kany García

-‘Mujer’ - Ricardo Arjona

-‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

Álbum del año - Pop

-Cuarto Azul’ - Aitana

-‘El Vuelo’ - Gloria Trevi

-‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose

-‘Haashville’ - Ha*Ash

-‘La Carretera’ - Pedro Capó

-‘Milagro’ - Sebastián Yatra

-‘Noches De Cantina’ - Maná

-‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert

-‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera

-‘Ya Es Mañana’ - Morat

Colaboración del Año - Pop/Urbano

-‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

-‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

-‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

-‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

-‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel

-‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del Año - Pop/Urbano

-‘6 De Febrero’ - Aitana

-‘A.K.A’ - Mari La Carajita

-‘Cables Cruzados’ - Farruko

-‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro

-‘Cosas Pendientes’ - Maluma

-‘DTMF’ - Bad Bunny

-‘Sirenita’ - Ozuna

-‘Tengo Celos’ - Myke Towers

-‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi

-‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler

Canción del Año - Pop/Rock

-‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert

-‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

-‘Sabe Bien’ - Pedro Capó

-‘Una Noche Contigo’ - Juanes

-‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

-Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

-‘6 De Febrero’ - Aitana

-‘Da Me’ - Bad Gyal‘Esa Diva’ - Melody

-‘Moja1ta’ - Lola Indigo

-‘Esa Diva’ - Melody

-‘Moja1ta’ - Lola Indigo

-‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena

-‘Tatami’ - JC Reyes

-‘Tuchat’ - Quevedo

-‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B

Artista del Año - Tropical

-Carlos Vives

-Elvis Crespo
-Gloria Estefan

-Jerry Rivera

-Luis Figueroa

-Marc Anthony

-Olga Tañón

-Prince Royce

-Romeo Santos

-Silvestre Dangond

Canción del Año - Tropical

-‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

-‘Fuera De Lugar’ - Venesti

-‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea

-‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

-‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca

-‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana

-‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa

-‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez

-‘Raíces’ - Gloria Estefan

-‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro

Colaboración del Año - Tropical

-‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

-‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

-‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona

-‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche

-‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy

-‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera

-‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

-‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana

-‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

-‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del Año - Tropical

-‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa

-‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

-‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives

-‘Eterno’ - Prince Royce

-‘-Gris’ - Luis Figueroa

-‘Llegué yo’ - Jerry Rivera

-‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

-‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo

-‘Raíces’ - Gloria Estefan

-‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona

Artista Masculino del Año - Música Mexicana

-Alejandro Fernández

-Carín León

-Christian Nodal

-Eden Muñoz

-Ivan Cornejo

-Luis Angel ‘El Flaco’

-Netón Vega

Oscar Maydon

-Pepe Aguilar

Xavi

Artista Femenina del Año - Música Mexicana

-Aida Cuevas

-Ana Bárbara

-Angela Leiva

-Ángela Aguilar

-Camila Fernández

-Carolina Ross

-Chiquis

-Lupita Infante

-Majo Aguilar

-Yuridia

Grupo o Dúo del Año - Música Mexicana

-Banda El Recodo

-Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

-Fuerza Regida

-Grupo Firme

-Grupo Frontera

-Intocable

-Julián Álvarez Y Su Norteño Banda

-La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

-Los Ángeles Azules

-Los Tigres Del Norte

Canción del Año - Música Mexicana

-‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’

-‘El Amigo’ - Christian Nodal

-‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

-‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega

‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera

-‘Loco’ - Netón Vega

-‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo

-‘Otro Capítulo’ - Becky G

-‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida

-‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz

Colaboración del Año - Música Mexicana

-‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

-‘Crisis’ - Becky G & Tito Double P

-‘En Tiempo Y Forma (Juntos)’ - Josi Cuen & Jorge Medina

-‘Lo Que No Saben’ - Calibre 50 & Los De La Noria

-‘Me Jalo’ - Fuerza Regida y Grupo Frontera

-‘Morena’ - Netón Vega & Peso Pluma

-‘Si Tú Me Vieras’ - Carín León & Maluma

-‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

-‘Un Bendito Día’ - Yuridia & Alejandro Fernández

-‘Yo Me Lo Busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalía

Canción Banda del Año

-‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’

-‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

- "Una historia mal contada" - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

-‘Una peda Menos" - Banda Los Recoditos

-‘Voy a levantarme" —Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera del Año

-‘Amé’ - Christian Nodal

-‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

-‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar

-‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar

-‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández

-‘Sin Llorar’ - Yuridia

Canción Norteña del Año

-‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga

-‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte

-‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable

-‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz

-‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana del Año

-‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil

-‘Loco’ - Netón Vega

-‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida

-‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera

-‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido - Música Mexicana

-‘Bachata Bélica’ - Los Esquivel, Prince Royce & Brray

-‘Corridos Y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon

-‘La Fiesta’ - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

-‘Tierno’ - Joaquin Medina & Codiciado

-‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Álbum del Año - Música Mexicana

-‘¿Quién + Como Yo?’ - Christian Nodal

-‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida

-‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’ - Alejandro Fernández

-‘Eden’ - Eden Muñoz

-‘Encuentros’ - Becky G

-‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte

-‘Next’ - Xavi

-‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León

-‘Sin Llorar’ - Yuridia

-‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias