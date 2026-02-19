Lista completa de nominados en las categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Miami, Estados Unidos.- La expectativa crece en torno a Premio Lo Nuestro 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical latina. La organización dio a conocer la lista completa de nominados en cada una de sus categorías, marcando el inicio de la conversación digital entre fanáticos y artistas.
Como cada año, la premiación reúne a las figuras más destacadas del regional mexicano, pop, urbano, tropical y otras fusiones que han marcado tendencia en el mercado hispano. Las nominaciones reflejan el impacto comercial, la presencia en plataformas digitales, la rotación radial y el respaldo del público.
El evento se llevará a cabo este jueves 19 de febrero desde el Kaseya Center en Miami, Florida. La transmisión de la ceremonia iniciará a las 7:00 p. m. ET / 6 p. m. CT (5:00 p.m. hora de Honduras). Este año, Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina serán las presentadoras de la gala.
A continuación, la lista completa de nominados en todas las categorías de Premio Lo Nuestro 2026:
Artista Premio Lo Nuestro del Año
-Bad Bunny
-Beéle
-Carín León
-Fuerza Regida
-Karol G
-Maluma
-Marc Anthony
-Rauw Alejandro
-Romeo Santos
-Shakira
Canción del año
-‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
-‘DTMF’ - Bad Bunny
‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
-‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
-‘Latina Foreva’ - Karol G
-‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
-‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
-‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
-‘Soltera’ - Shakira
Álbum del año
-¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
-‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
-‘Babylon Club’ - Danny Ocean
-‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
-‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
-‘Eterno’ - Prince Royce
-‘Island Boyz’ - Myke Towers
-‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
-‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
-‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
-‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía
-‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
-‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
-‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
-‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
-‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
-‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
-‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
-‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
-‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” del año
-‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
-‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
-‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
-‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
-‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
-‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La mezcla perfecta del año
-‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
-‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
-‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
-‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
-‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
-‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
-‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
-‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
-‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour del año
-‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
-‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
-‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
-‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
-‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
-‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista Revelación del Año Masculino
-Alleh
-Clave Especial
-Esaú Ortiz
-Juan Duque
-Hamilton
-La Cruz
-Macario Martínez
-Roa
-Santos Bravos
-Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenino
-Aria Bela
-Camila Fernández
-Delilah
-Estevie
-MarPaloma Morphy
-Yailín La Más Viral
-Yeri Mua
-Ysa C
-Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
-‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
-‘La Respuesta’ - Gocho
-‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
-‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
-‘Sonríele’ - Daddy Yankee
-‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodríguez
AfroBeat del Año
-‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
-‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
-‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
-‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
-‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
-‘San Blas’ - Boza
-‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
-‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino del Año - Urbano
-Arcángel
-Bad Bunny
-Beéle
-Eladio Carrión
-Feid
-J Balvin
-Myke Towers
-Rauw Alejandro
-Wisin
-Yandel
Artista Femenina del Año - Urbano
-Anitta
-Bad Gyal
-Fariana
-Karol G
-Natti Natasha
-Rainao
-Tokischa
-Yailín La Más Viral
-Yeri Mua
-Young Miko
Canción del año - Urbano
-‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
-‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
-‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
-‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
-‘Latina Foreva’ - Karol G
-‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
-‘Qué Pasaría...’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
-‘Rio’ - J Balvin
-‘Romeo’ - Anitta
‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
-‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
-‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
-‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
-‘En La City’ - Trueno & Young Miko
-‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
-‘Love’ - Clarent
-‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
-‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
-‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
-‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración del Año - Urbano
-‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
-‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko
-‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid
-‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
-‘Luna’ - Wisin & Kapo
-‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
-‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao
-‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
-‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
-‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
-‘Bing Bong’ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
-‘Celos’ - Tokischa & Bulin 47
-‘Dem Bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
-‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ - Lomiiel
-‘Quita Y Pone’ - El Alfa & Fariana
Álbum del año - Urbano
-‘Borondo’ - Beéle
-‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión
-‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin
-‘Elyte’ - Yandel
-‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ - Feid
-‘Island Boyz’ - Myke Towers
-‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora
-‘Sendé’ - Ryan Castro
-‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel
-‘Underwater’ - Fariana
Artista Pop Masculino del Año
-Alejandro Sanz
-Camilo
-Danny Ocean
-Juanes
-Maluma
-Manuel Turizo
-Marco Antonio Solís
-Pitbull
-Ricardo Arjona
-Sebastián Yatra
Artista pop femenina del año
-Aitana
-Cazzu
-Elena Rose
-Emilia
-Gloria Trevi
-Kany García
-Kenia Os
-Laura Pausini
-Shakira
-Yami Safdie
Grupo o Dúo del Año - Pop/Rock
-Ca7riel & Paco Amoroso
-DND | Do Not Disturb
-Ha*Ash
-Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Canción del Año - Pop
-‘Bronceador’ - Maluma
-‘Con Otra’ - Cazzu
-‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
-‘La Carretera’ - Pedro Capó
-‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra
-‘Mientes’ - Reik
-‘Noviogangsta <3’ - Emilia
-‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
-‘Soltera’ - Shakira
-‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat
Colaboración del año - Pop
-‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
-‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
-‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
-‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
-‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
-‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
-‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
-‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
-‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
-‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
Canción del año - Pop/Balada
-‘Alguien’ - Carlos Rivera
-‘Cueste Lo Que Cueste’ - Gloria Trevi
-‘El Reclamo’ - Olga Tañón
-‘Tierra Mía’ - Kany García
-‘Mujer’ - Ricardo Arjona
-‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
Álbum del año - Pop
-Cuarto Azul’ - Aitana
-‘El Vuelo’ - Gloria Trevi
-‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose
-‘Haashville’ - Ha*Ash
-‘La Carretera’ - Pedro Capó
-‘Milagro’ - Sebastián Yatra
-‘Noches De Cantina’ - Maná
-‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert
-‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera
-‘Ya Es Mañana’ - Morat
Colaboración del Año - Pop/Urbano
-‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
-‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
-‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
-‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
-‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
-‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción del Año - Pop/Urbano
-‘6 De Febrero’ - Aitana
-‘A.K.A’ - Mari La Carajita
-‘Cables Cruzados’ - Farruko
-‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
-‘Cosas Pendientes’ - Maluma
-‘DTMF’ - Bad Bunny
-‘Sirenita’ - Ozuna
-‘Tengo Celos’ - Myke Towers
-‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi
-‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler
Canción del Año - Pop/Rock
-‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert
-‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
-‘Sabe Bien’ - Pedro Capó
-‘Una Noche Contigo’ - Juanes
-‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
-Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
-‘6 De Febrero’ - Aitana
-‘Da Me’ - Bad Gyal‘Esa Diva’ - Melody
-‘Moja1ta’ - Lola Indigo
-‘Esa Diva’ - Melody
-‘Moja1ta’ - Lola Indigo
-‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena
-‘Tatami’ - JC Reyes
-‘Tuchat’ - Quevedo
-‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B
Artista del Año - Tropical
-Carlos Vives
-Elvis Crespo
-Gloria Estefan
-Jerry Rivera
-Luis Figueroa
-Marc Anthony
-Olga Tañón
-Prince Royce
-Romeo Santos
-Silvestre Dangond
Canción del Año - Tropical
-‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
-‘Fuera De Lugar’ - Venesti
-‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea
-‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
-‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca
-‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
-‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa
-‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez
-‘Raíces’ - Gloria Estefan
-‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro
Colaboración del Año - Tropical
-‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
-‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
-‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona
-‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
-‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
-‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera
-‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
-‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana
-‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
-‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum del Año - Tropical
-‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa
-‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
-‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives
-‘Eterno’ - Prince Royce
-‘-Gris’ - Luis Figueroa
-‘Llegué yo’ - Jerry Rivera
-‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
-‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo
-‘Raíces’ - Gloria Estefan
-‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona
Artista Masculino del Año - Música Mexicana
-Alejandro Fernández
-Carín León
-Christian Nodal
-Eden Muñoz
-Ivan Cornejo
-Luis Angel ‘El Flaco’
-Netón Vega
Oscar Maydon
-Pepe Aguilar
Xavi
Artista Femenina del Año - Música Mexicana
-Aida Cuevas
-Ana Bárbara
-Angela Leiva
-Ángela Aguilar
-Camila Fernández
-Carolina Ross
-Chiquis
-Lupita Infante
-Majo Aguilar
-Yuridia
Grupo o Dúo del Año - Música Mexicana
-Banda El Recodo
-Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
-Fuerza Regida
-Grupo Firme
-Grupo Frontera
-Intocable
-Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
-La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
-Los Ángeles Azules
-Los Tigres Del Norte
Canción del Año - Música Mexicana
-‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
-‘El Amigo’ - Christian Nodal
-‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
-‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega
‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera
-‘Loco’ - Netón Vega
-‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
-‘Otro Capítulo’ - Becky G
-‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida
-‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz
Colaboración del Año - Música Mexicana
-‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
-‘Crisis’ - Becky G & Tito Double P
-‘En Tiempo Y Forma (Juntos)’ - Josi Cuen & Jorge Medina
-‘Lo Que No Saben’ - Calibre 50 & Los De La Noria
-‘Me Jalo’ - Fuerza Regida y Grupo Frontera
-‘Morena’ - Netón Vega & Peso Pluma
-‘Si Tú Me Vieras’ - Carín León & Maluma
-‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
-‘Un Bendito Día’ - Yuridia & Alejandro Fernández
-‘Yo Me Lo Busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalía
Canción Banda del Año
-‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
-‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
- "Una historia mal contada" - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
-‘Una peda Menos" - Banda Los Recoditos
-‘Voy a levantarme" —Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Canción Mariachi/Ranchera del Año
-‘Amé’ - Christian Nodal
-‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
-‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar
-‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar
-‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
-‘Sin Llorar’ - Yuridia
Canción Norteña del Año
-‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga
-‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
-‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable
-‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz
-‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Fusión Música Mexicana del Año
-‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil
-‘Loco’ - Netón Vega
-‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida
-‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera
-‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
-‘Bachata Bélica’ - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
-‘Corridos Y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
-‘La Fiesta’ - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
-‘Tierno’ - Joaquin Medina & Codiciado
-‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Álbum del Año - Música Mexicana
-‘¿Quién + Como Yo?’ - Christian Nodal
-‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
-‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’ - Alejandro Fernández
-‘Eden’ - Eden Muñoz
-‘Encuentros’ - Becky G
-‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
-‘Next’ - Xavi
-‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
-‘Sin Llorar’ - Yuridia
-‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata