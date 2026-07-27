Estiman que hospitales de Choluteca, Colón e Islas de la Bahía estarán listos en 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de hospitales en Honduras muestra dos realidades diferentes; mientras tres proyectos se mantienen en suspenso y bajo investigación por parte del Ministerio Público (MP), otros tres que son financiados con préstamos internacionales avanzan conforme a lo planificado. Los hospitales de Tocoa, Colón, Choluteca e Islas de la Bahía actualmente se mantienen en construcción, de acuerdo a las autoridades sanitarias, y se estima que estarán listos para entrar en funcionamiento durante el 2027. El viceministro de la Secretaría de Salud, Miguel Castillo, detalló que esos tres hospitales se construyen con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que su edificación no se ha detenido.

"Son proyectos llave en mano, por lo que se garantiza su construcción", dijo el funcionario. Indicó que los tres centros asistenciales registran avances significativos. "Van bien, están bien planificados y se están ejecutando conforme al cronograma", dijo. En el caso del hospital de Choluteca, Castillo indicó que presenta un avance del 58%, lo que calificó como un progreso adecuado y consistente con las metas establecidas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el nuevo hospital regional del sur podría concluirse en el primer trimestre de 2027; el centro asistencial contará con servicios médicos especializados; tendrá capacidad para 159 camas en áreas como oncología, cuidados intensivos, intermedios, entre otros. Por su parte, el Hospital de Tocoa, tendrá capacidad para albergar 116 camas médicas; la construcción del establecimiento sanitario tiene un avance del 24%. Una vez que entre en funcionamiento a finales de 2027 o inicios del 2028, el hospital beneficiará a más de 250,000 personas del municipio y sus alrededores.

Mientras que el hospital que se ubica en Islas de la Bahía, su avance es del 34% y se estima que estaría siendo entregado en septiembre del 2027.

Los demás centros asistenciales

El panorama cambia drásticamente para otros hospitales como los de Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho, los cuales enfrentan investigaciones y dificultades para su continuidad. El viceministro reveló que estos proyectos fueron objeto de modificaciones presupuestarias en noviembre de 2025, cuando se ampliaron contratos tanto en monto como en tiempo. “Se hicieron cambios en los últimos meses sin ampliar las garantías. Nosotros tuvimos que hacerlo al inicio de esta administración”, explicó Castillo, señalando irregularidades en la ejecución previa.