Un solo cardiólogo atiende a decenas de pacientes en el Hospital de Especialidades del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cuenta únicamente con un cardiólogo, para atender a decenas de pacientes que llegan en busca de atención médica para esa especialidad, según denunció el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto, Ricardo Rodas. De acuerdo al galeno, aunque han llegado varios especialistas en cardiología por contrato, estos terminan renunciando a la institución. "Efectivamente, tenemos de base un cardiólogo que está siempre. Han llegado otros por contrato, pero se han ido: algunos porque no les pagaban y otros por motivos académicos", explicó Rodas.

El médico detalló que uno de los principales problemas es la baja oferta salarial que reciben los cardiólogos al incorporarse al sistema público, lo que contrasta con el alto costo de su formación. Esta situación provoca que los especialistas opten por trabajar en el sector privado, donde pueden percibir mayores ingresos en menos tiempo, aseguró. La falta de especialistas está impactando directamente a los derechohabientes, quienes algunos reportan esperas de hasta ocho meses para obtener una cita con un cardiólogo. "Esto no es justo ni para el médico, que está saturado, ni para los pacientes que deben esperar largos períodos para una evaluación", advirtió. Rodas dijo a medios de comunicación que el único cardiólogo de base que tiene el Hospital de Especialidades debe atender a diario a cerca de 24 personas, lo que resulta una severa carga laboral.