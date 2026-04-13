IHSS asegura que no adeuda salarios a médicos y pide priorizar atención a pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aseguró que no mantiene deudas salariales con su personal médico a nivel nacional y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de salud.

A través de un comunicado, la institución hizo un llamado al personal sanitario que participa en asambleas informativas para que no se interrumpa la atención a los pacientes que diariamente acuden en busca de asistencia.

Subrayó que la atención médica no puede esperar, ya que cada consulta y procedimiento representa una necesidad urgente para miles de personas.