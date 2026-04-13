IHSS asegura que no adeuda salarios a médicos y pide priorizar atención a pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aseguró que no mantiene deudas salariales con su personal médico a nivel nacional y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de salud.
A través de un comunicado, la institución hizo un llamado al personal sanitario que participa en asambleas informativas para que no se interrumpa la atención a los pacientes que diariamente acuden en busca de asistencia.
Subrayó que la atención médica no puede esperar, ya que cada consulta y procedimiento representa una necesidad urgente para miles de personas.
El IHSS detalló que cuenta con una nómina de 1,362 médicos entre especialistas y generales, bajo distintas modalidades de contratación, y afirmó que a ninguno se le adeudan sueldos o salarios.
No obstante, aclaró que existen contratos especiales correspondientes al periodo de noviembre de 2025 a enero de 2026 que aún están en proceso administrativo de ejecución de pagos.
Ante esta situación, la institución solicitó al personal médico seguir los lineamientos internos y presentar los reclamos administrativos correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.
El comunicado también reconoce la labor del gremio médico, pero insiste en priorizar el bienestar de los pacientes, especialmente de aquellos en condiciones más vulnerables.
Además, reiteró su disposición al diálogo con el personal de salud para buscar soluciones que contribuyan a la estabilidad del sistema.
El pronunciamiento se da en medio de acciones del personal médico que ha exigido el pago de salarios atrasados y mejores condiciones laborales.