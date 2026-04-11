Colegio Médico mantiene las asambleas informativas este fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas por parte del gremio médico a nivel nacional continúan y seguirán esta fin de semana, anunció el Colegio Médico de Honduras (CMH). Las acciones forman parte de una jornada de protesta impulsada por los galenos para exigir el reintegro inmediato de médicos despedidos, así como el cese de nuevas desvinculaciones. La convocatoria incluye a profesionales que laboran en instituciones públicas como la Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y Copeco, entre otras dependencias del Estado. De acuerdo a los representantes del CMH, durante la asamblea se discutirán y exigirán varios puntos clave.

Entre ellos el reintegro inmediato de los médicos que han sido despedidos; pago de salarios adeudados; firma inmediata de contratos con gestores. Centralización de las redes descentralizadas de salud; cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que laboren médicos; pago del reajuste salarial del IPC y bienal del año 2026; y aprobación del Presupuesto General de la República. Por su parte, el subsecretario de Proyectos, José Miguel Castillo, aseguró que el Gobierno ha mantenido espacios de diálogo con el gremio médico, con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien tanto al personal sanitario como a los pacientes. El funcionario reconoció que la situación impacta directamente en la atención de la población, especialmente en quienes esperan consultas o procedimientos durante semanas o meses. "Somos conscientes de ambas realidades y estamos trabajando para darles una respuesta responsable", afirmó. Castillo detalló que uno de los principales problemas de la protesta radica en la identificación de 422 médicos nombrados el pasado 26 de enero sin respaldo presupuestario ni cumplimiento de los procesos legales establecidos, lo que impide su regularización inmediata. "Estos nombramientos se realizaron sin respaldo económico y sin ser tramitados a través de instancias como Servicio Civil", explicó, al tiempo que subrayó que no es posible legalizar actos que no siguieron el debido proceso.