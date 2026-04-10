Partido Liberal llama a elecciones en calma y transparencia en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.-El Partido Liberal de Honduras (PLH) expresó su disposición de participar en la repetición del proceso electoral en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, e hizo un llamado a que la jornada se desarrolle en un ambiente de calma, orden y transparencia.

A través de un comunicado emitido por su Consejo Central Ejecutivo, la institución política reiteró su compromiso con la democracia, el respeto a la voluntad popular y el fortalecimiento del Estado de derecho, en el contexto de la nueva convocatoria para elegir alcalde en ese municipio insular.

El partido subrayó la importancia de que el proceso electoral se lleve a cabo con garantías para todos los ciudadanos, asegurando el ejercicio libre y soberano del sufragio. En ese sentido, exhortó a las autoridades de las Fuerzas Armadas y a los entes competentes a adoptar las medidas necesarias para resguardar el orden público y garantizar elecciones limpias, confiables y seguras.