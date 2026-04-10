Partido Liberal llama a elecciones en calma y transparencia en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras.-El Partido Liberal de Honduras (PLH) expresó su disposición de participar en la repetición del proceso electoral en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, e hizo un llamado a que la jornada se desarrolle en un ambiente de calma, orden y transparencia.
A través de un comunicado emitido por su Consejo Central Ejecutivo, la institución política reiteró su compromiso con la democracia, el respeto a la voluntad popular y el fortalecimiento del Estado de derecho, en el contexto de la nueva convocatoria para elegir alcalde en ese municipio insular.
El partido subrayó la importancia de que el proceso electoral se lleve a cabo con garantías para todos los ciudadanos, asegurando el ejercicio libre y soberano del sufragio. En ese sentido, exhortó a las autoridades de las Fuerzas Armadas y a los entes competentes a adoptar las medidas necesarias para resguardar el orden público y garantizar elecciones limpias, confiables y seguras.
Asimismo, el PL hizo un llamado directo a la población de Guanaja para que mantenga la calma y actúe con civismo y respeto mutuo, destacando que la democracia se construye mediante la participación responsable de todos los sectores, sin distinción de ideologías políticas.
De igual forma, instó a los líderes de las distintas fuerzas políticas, en particular al Partido Nacional, a contribuir con madurez y compromiso al desarrollo de un proceso electoral pacífico, priorizando el interés nacional por encima de las diferencias partidarias.
Trasladan material para el domingo
Tras el fallo emitido por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de repetir las elecciones en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este viernes con el traslado del material electoral.
De acuerdo con la planificación electoral, la carga electoral asciende a 4,211 ciudadanos habilitados para votar. Para el desarrollo de la jornada se han habilitado 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en cuatro centros de votación del municipio.
Los centros de votación designados son la escuela Cristóbal Colón, Escuela José Trinidad Cabañas, Escuela José Cecilio del Valle y Escuela Modesto Rodas.