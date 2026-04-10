Congreso Nacional apoyará seguridad jurídica para el campo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional apoyará iniciativas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de las familias campesinas en Honduras. Así se informó tras la reunión que sostuvieron el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, quien prometió brindar respaldo institucional al sector agrario del país. Durante el encuentro entre los titulares del Legislativo y del INA se abordaron temas clave para impulsar el desarrollo del campo, entre ellos el apoyo del Congreso Nacional al instituto en materia financiera.

Además, se acordó impulsar iniciativas de ley orientadas a garantizar la seguridad jurídica de la tierra y el bienestar de las familias campesinas, que durante décadas han permanecido en el abandono. Asimismo, discutieron la importancia de promover reformas y nuevas normativas que faciliten los procesos de titulación, la regularización de tierras y el acceso a recursos. El objetivo, según lo expuesto en la reunión, es dinamizar la producción agrícola y contribuir a la paz en el campo, donde en los últimos años se han registrado conflictos por disputas de tierra en distintos sectores del país.