Congreso Nacional apoyará seguridad jurídica para el campo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional apoyará iniciativas orientadas a garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de las familias campesinas en Honduras.
Así se informó tras la reunión que sostuvieron el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, quien prometió brindar respaldo institucional al sector agrario del país.
Durante el encuentro entre los titulares del Legislativo y del INA se abordaron temas clave para impulsar el desarrollo del campo, entre ellos el apoyo del Congreso Nacional al instituto en materia financiera.
Además, se acordó impulsar iniciativas de ley orientadas a garantizar la seguridad jurídica de la tierra y el bienestar de las familias campesinas, que durante décadas han permanecido en el abandono.
Asimismo, discutieron la importancia de promover reformas y nuevas normativas que faciliten los procesos de titulación, la regularización de tierras y el acceso a recursos.
El objetivo, según lo expuesto en la reunión, es dinamizar la producción agrícola y contribuir a la paz en el campo, donde en los últimos años se han registrado conflictos por disputas de tierra en distintos sectores del país.
Javier Talavera resaltó la apertura y disposición del Congreso Nacional para trabajar de manera articulada con el Poder Ejecutivo. Destacó que este tipo de alianzas estratégicas son fundamentales para atender las necesidades históricas del sector agrario.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró el compromiso del Legislativo de acompañar las iniciativas que fortalezcan al Instituto Nacional Agrario, mediante la promoción de leyes que generen desarrollo, estabilidad y oportunidades para las comunidades rurales de Honduras.
Las nuevas autoridades del INA trabajan bajo el lema “¡Paz en el campo con seguridad jurídica!”, con el propósito de evitar disputas de tierras y ocupaciones ilegales.