  1. Inicio
  2. · Honduras

Seguridad y MP acuerdan fortalecer coordinación para reducir la impunidad

Autoridades del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad sostuvieron una reunión para coordinar nuevas estrategias en la lucha contra la criminalidad

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 12:31
Seguridad y MP acuerdan fortalecer coordinación para reducir la impunidad

El ministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional y el fiscal general de la República.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en el combate al delito y las estrategias de seguridad en el país, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, ministro de la Secretaria de Seguridad, sostuvo una reunión con Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público (MP).

La reunión contó con la participación del director general de la Policía Nacional, comisionado de policía Rigoberto Oseguera Mass, y el subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Policiales, el general,Rommel Martínez.

Tomás Zambrano reafirma compromiso de apoyo e inclusión a personas con discapacidad
Seguridad y MP acuerdan fortalecer coordinación para reducir la impunidad.

Seguridad y MP acuerdan fortalecer coordinación para reducir la impunidad.

 (Foto: Cortesía )

Durante la reunión se abordaron mecanismos para mejorar la articulación entre las instituciones, especialmente en los procesos de investigación y judicialización de casos.

El objetivo de este encuentro es reducir la impunidad y brindar una respuesta más efectiva frente a la criminalidad.

ONU denuncia ejecuciones y torturas bajo el estado de excepción en gobierno de Libre

Las autoridades destacaron la importancia de mantener una comunicación constante entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para fortalecer las acciones en materia de seguridad y justicia.

Ambas instituciones buscar impulsar el trabajo conjunto para garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar de la población hondureña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias