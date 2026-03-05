Seguridad y MP acuerdan fortalecer coordinación para reducir la impunidad.

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en el combate al delito y las estrategias de seguridad en el país, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, ministro de la Secretaria de Seguridad, sostuvo una reunión con Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público (MP). La reunión contó con la participación del director general de la Policía Nacional, comisionado de policía Rigoberto Oseguera Mass, y el subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Policiales, el general,Rommel Martínez.

Durante la reunión se abordaron mecanismos para mejorar la articulación entre las instituciones, especialmente en los procesos de investigación y judicialización de casos. El objetivo de este encuentro es reducir la impunidad y brindar una respuesta más efectiva frente a la criminalidad.