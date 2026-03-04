Tomás Zambrano reafirma compromiso de apoyo e inclusión a personas con discapacidad

Tegucigalpa,Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este miércoles una reunión con representantes de distintas organizaciones de personas con discapacidad, en un encuentro orientado a escuchar sus proyectos, necesidades y principales dificultades.

La cita también contó con la participación de la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo, Yohanna Estrada, instancia que articula inciativas sociales desde el Congreso Nacional.

Durante la reunión los representantes expusieron una serie de planteamientos enfocados en fortalecer los programas que impulsan en favor del sector de la población, así como en ampliar el respaldo institucional para garantizar mayor inclusión y mejores condiciones de desarrollo.