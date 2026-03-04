Tomás Zambrano reafirma compromiso de apoyo e inclusión a personas con discapacidad

Tegucigalpa,Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este miércoles una reunión con representantes de distintas organizaciones de personas con discapacidad, en un encuentro orientado a escuchar sus proyectos, necesidades y principales dificultades.
La cita también contó con la participación de la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Poder Legislativo, Yohanna Estrada, instancia que articula inciativas sociales desde el Congreso Nacional.
Durante la reunión los representantes expusieron una serie de planteamientos enfocados en fortalecer los programas que impulsan en favor del sector de la población, así como en ampliar el respaldo institucional para garantizar mayor inclusión y mejores condiciones de desarrollo.
El objetivo central del encuentro fue abrir un espacio de diálogo directo para conocer de primera mano las demandas y propuestas de las organizaciones, además de explotar mecanismos de coordinación que permitan canalizar apoyo a sus iniciativas.
Desde el despacho de Acción Social y Esperanza se reiteró el compromiso de colaborar, apoyar,aportar y respaldar las peticiones presentadas, con la finalidad de establecer un trabajo conjunto que permita beneficiar a las instituciones que atienden a personas con discapacidad en diferentes regiones del país.
Además, las autoridades subrayaron la importancia de mantener una comunicación permanente con los distintos sectores sociales, a fin de impulsar acciones que contribuyan a la inclusión, el respeto del derecho y el fortalecimiento de las organizaciones que trabajan a favor de las poblaciones vulnerables.