Fichajes Honduras: Olimpia con altas, legionario es presentado y bajas en Motagua y Real España

Olimpia tendrá varias altas y le quita jugador a Motagua; legionario a Suiza. Los últimos movimientos del mercado de fichajes en Honduras.
Fernando Mira - El técnico de Génesis PN se refirió a su futuro en el equipo canino. “Mi contrató terminó al final del juego (ante Motagua), no puedo hablar del futuro”, expresó.
Facundo Queiroz - El futbolista uruguayo no entra en los planes de Olimpia y en las últimas horas confirmó que regresa a su país natal.
César Romero - El extremo quedó sin contrato y ante la falta de oportunidades es un hecho que no habrá renovación.
Gabriel Araújo - El volante brasileño se quedó sin contrato en Génesis PN, pero su renovación es casi un hecho. "El Pai" dice sentirse cómodo con los caninos tras un gran torneo Clausura.
Brian Farioli - El mediocentro argentino tiene en la final de Liga Nacional a Marathón, pero su contrato se vence al terminar este torneo. "Yo estoy bien, estoy cómodo, veremos cómo arreglamos las cosas", dijo sobre su futuro en el equipo verdolaga.
Dereck Moncada - El delantero hondureño fue presentado este miércoles de manera oficial como nuevo jugador del FC Lugano de Suiza.
Denilson Núñez - "Camavinga" finalizó su vínculo con Génesis PN y está a las puertas renovar para la próxima campaña.
Salomón Nazar - Desde UPNFM buscan que el estratega siga al mando del equipo para el siguiente torneo y ya están en pláticas de renovación.
Martín "Tato" García - En caso de no llegar a un acuerdo con Nazar, la directiva universitaria tiene como segunda opción el extécnico de Real España.
Enrique Facussé - En Choloma buscan un guardameta para la próxima temporada y "Kike" está en el listado de opciones.
Elías García, - El defensor de Platense se quedó sin contrato y está a la espera de una posible renovación con el conjunto escualo.
Jonathan Paz - El veterano central deberá regresar a Olimpia luego de finalizar su préstamo con el Génesis PN.
Jordi Franco - El mediocampista se quedó sin contrato con CD Choloma y clubes como Platense FC y Génesis PN están tras su fichaje.
Ángel Tejeda - El experimentado delantero es otro de los jugadores importantes que se quedaron sin contrato en Génesis PN y su futuro está en el aire.
Agustín Mullet - El futbolista se quedó sin contrato en Olimpia y en las próximas horas regresará a su país natal Argentina con un futuro incierto en su carrera.
Jeffrey Ramos - Todo parece indicar que Olimpia se quedará con el defensor, que también estaba en los planes de Motagua ante la baja de Marcelo Santos.