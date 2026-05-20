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Fichajes Honduras: Olimpia con altas, legionario es presentado y bajas en Motagua y Real España

Estos son los últimos rumores y fichajes que se han llevado a cabo en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 08:57
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Olimpia tendrá varias altas y le quita jugador a Motagua; legionario a Suiza. Los últimos movimientos del mercado de fichajes en Honduras.

 Fotos: Cortesía.
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Fernando Mira - El técnico de Génesis PN se refirió a su futuro en el equipo canino. “Mi contrató terminó al final del juego (ante Motagua), no puedo hablar del futuro”, expresó.

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Facundo Queiroz - El futbolista uruguayo no entra en los planes de Olimpia y en las últimas horas confirmó que regresa a su país natal.

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César Romero - El extremo quedó sin contrato y ante la falta de oportunidades es un hecho que no habrá renovación.
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Gabriel Araújo - El volante brasileño se quedó sin contrato en Génesis PN, pero su renovación es casi un hecho. "El Pai" dice sentirse cómodo con los caninos tras un gran torneo Clausura.

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Brian Farioli - El mediocentro argentino tiene en la final de Liga Nacional a Marathón, pero su contrato se vence al terminar este torneo. "Yo estoy bien, estoy cómodo, veremos cómo arreglamos las cosas", dijo sobre su futuro en el equipo verdolaga.
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Dereck Moncada - El delantero hondureño fue presentado este miércoles de manera oficial como nuevo jugador del FC Lugano de Suiza.

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Denilson Núñez - "Camavinga" finalizó su vínculo con Génesis PN y está a las puertas renovar para la próxima campaña.
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Salomón Nazar - Desde UPNFM buscan que el estratega siga al mando del equipo para el siguiente torneo y ya están en pláticas de renovación.

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Martín "Tato" García - En caso de no llegar a un acuerdo con Nazar, la directiva universitaria tiene como segunda opción el extécnico de Real España.
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Enrique Facussé - En Choloma buscan un guardameta para la próxima temporada y "Kike" está en el listado de opciones.

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Elías García, - El defensor de Platense se quedó sin contrato y está a la espera de una posible renovación con el conjunto escualo.

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Jonathan Paz - El veterano central deberá regresar a Olimpia luego de finalizar su préstamo con el Génesis PN.
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Jordi Franco - El mediocampista se quedó sin contrato con CD Choloma y clubes como Platense FC y Génesis PN están tras su fichaje.

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Ángel Tejeda - El experimentado delantero es otro de los jugadores importantes que se quedaron sin contrato en Génesis PN y su futuro está en el aire.

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Agustín Mullet - El futbolista se quedó sin contrato en Olimpia y en las próximas horas regresará a su país natal Argentina con un futuro incierto en su carrera.

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Jeffrey Ramos - Todo parece indicar que Olimpia se quedará con el defensor, que también estaba en los planes de Motagua ante la baja de Marcelo Santos.

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