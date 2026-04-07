Salud rechaza postura del Colegio Médico de Honduras sobre incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la postura del Colegio Médico de Honduras (CMH) sobre un supuesto incumplimiento a los acuerdos logrados recientemente, el Gobierno de Nasry Asfura a través de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), rechazó este martes de manera contundente las aseveraciones del gremio médico. En las últimas horas, mediante un comunicado, el CMH emplazó a la Secretaría de Salud a una reunión en 48 horas, denunciando supuestos despidos, persecución y hostigamiento laboral, así como el incumplimiento de acuerdos previos. Sin embargo, el viceministro de Redes de la Sesal, Eduardo Midence, negó cualquier tipo de hostigamiento o persecución al tiempo que afirmó que las personas despedidas (incluyendo las del 1 de enero y las que cesaron funciones el 27 de marzo) no tenían contratos formales, sustento financiero ni una estructura administrativa que respaldara sus servicios.

Midence aseveró que se reconocieron y pagaron los servicios prestados hasta el 27 de marzo, a pesar de la ausencia de contratos. “No existe relación laboral”, subrayó al argumentar que no hay una relación formal "patrono-empleado" entre la Secretaría de Salud y ese personal. Añadió que los responsables de la unidad de Talento Humano de la Secretaría de Salud han actuado con base en la ley, ya que no existía un contrato que vinculara a las partes. Midence manifestó su rechazo a la recontratación por presión: “La Secretaría de Salud se opone a la práctica de querer ser recontratado a la fuerza o mediante presión mediática, como supuestamente ocurrió en enero y se intenta repetir”, refirió. Además, refirió que esa dependencia estatal busca fortalecer el sistema de salud mediante estrategias administrativas ordenadas, sustento financiero y contratos institucionales, no basándose en "vistos buenos verbales" o nombres específicos.