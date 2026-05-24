Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 25 de mayo en Honduras

La ENEE detalló que del 25 al 31 de mayo se han programado cortes de energía eléctrica en distintos sectores del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Ya está listo el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ), donde se especifican las zonas afectadas por los cortes de energía.

Los racionamientos del servicio se realizarán debido a trabajos de mantenimiento, con el objetivo de que los usuarios reciban un servicio más eficiente.

A diferencia de otros días, para este lunes 25 de mayo solo se registran cortes de energía en un sector.

Se trata del caserío El Remolino, ubicado en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés.

Los residentes de esta zona deberán tomar las medidas correspondientes desde las 8:45 de la mañana, hora en la que se suspenderá el servicio eléctrico. Se estima que el fluido energético regrese a las 2:45 de la tarde.