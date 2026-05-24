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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 25 de mayo en Honduras

La ENEE anunció nuevos cortes de energía eléctrica por trabajos de mantenimiento. ¿Su colonia se verá afectada? Aquí los detalles

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 14:38
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 25 de mayo en Honduras

Los racionamientos de energía continúan esta semana en Honduras. Para este lunes 25 de mayo, solo un sector del departamento de Cortés resultará afectado.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Ya está listo el calendario semanal compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), donde se especifican las zonas afectadas por los cortes de energía.

La ENEE detalló que del 25 al 31 de mayo se han programado cortes de energía eléctrica en distintos sectores del país.

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Los racionamientos del servicio se realizarán debido a trabajos de mantenimiento, con el objetivo de que los usuarios reciban un servicio más eficiente.

A diferencia de otros días, para este lunes 25 de mayo solo se registran cortes de energía en un sector.

Se trata del caserío El Remolino, ubicado en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés.

Los residentes de esta zona deberán tomar las medidas correspondientes desde las 8:45 de la mañana, hora en la que se suspenderá el servicio eléctrico. Se estima que el fluido energético regrese a las 2:45 de la tarde.

Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 24 de mayo en Honduras

Caserío El Remolino, Puerto Cortés, Corés: de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Las zonas afectadas serán: caserío El Remolino, aldea Ticamaya, caserío Nola, caserío El Seis, caserío Kele Kele, caserío La Protección, Manacalito y caserío Campo Tibombo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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