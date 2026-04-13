Garífunas conmemoran en Londres 229 años de su llegada a Honduras

Londres, Reino Unido.- La comunidad garífuna en Londres conmemoró los 229 años de la llegada de este pueblo a Honduras con una jornada cultural que reunió a representantes de la diáspora en distintas ciudades británicas. El evento fue organizado por UK Garifuna Community en conjunto con la Embajada de Honduras en el Reino Unido, y contó con la participación de líderes comunitarios y autoridades diplomáticas. Las actividades incluyeron presentaciones artísticas que resaltaron la identidad cultural garífuna, con danzas tradicionales y música autóctona interpretada por grupos locales.

El colectivo Orgullo Catracho, dirigido por Ruth Sierra, y un grupo de danza garífuna encabezado por Gina Avaloy realizaron presentaciones que animaron la jornada. Además, el creador de contenido Darío Barcelona compartió una narración sobre la historia del pueblo garífuna, destacando su resistencia y legado cultural.

Durante la actividad también se ofreció una muestra gastronómica con platillos tradicionales como cassabe, pan de coco, guifity, pasteles de piña y atol de ayote. Los asistentes conocieron además los instrumentos utilizados en la preparación de la comida típica, como parte de una explicación cultural integral.