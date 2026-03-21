Invierten L 26 millones para frenar pérdida de biodiversidad en zonas garífunas

El proyecto, denominado “Mejorando la gestión de los recursos marinos costeros y fortalecimiento de la gobernanza y resiliencia de las comunidades garífunas”, es financiado por el Fondo de Biodiversidad de Kunming y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ).

La iniciativa busca revertir la acelerada pérdida de biodiversidad en los departamentos de Colón y Gracias a Dios , integrando directamente a las comunidades en la toma de decisiones.

Tegucigalpa, Honduras.- Con una inversión superior a los 26 millones de lempiras , se puso en marcha un proyecto de gobernanza y resiliencia marina destinado a proteger los recursos costeros en siete municipios del norte de Honduras.

Las acciones se extenderán durante los próximos dos años, abarcando una red de 33 comunidades históricamente dependientes de los recursos del mar.

La intervención técnica se concentrará en seis municipios de Colón (Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Limón e Iriona) y el municipio de Juan Francisco Bulnes, en el departamento de Gracias a Dios.



El foco principal será la conservación de áreas críticas como manglares y pastos marinos, ecosistemas vitales para la reproducción de especies y la protección contra el cambio climático.

Uno de los componentes medulares del plan es el apoyo directo a la gestión de dos zonas estratégicas: el Sitio de Importancia de Vida Silvestre Marino de Santa Fe y el de Trujillo.



Para ello, se fortalecerán cinco comités de manejo integrados por pobladores locales, con el fin de que las medidas de conservación no sean impuestas, sino ejecutadas bajo el reconocimiento de los territorios tradicionales.

“Las comunidades locales son guardianas históricas de estos ecosistemas; su conocimiento y relación con la naturaleza son claves para la protección”, señaló el representante residente del PNUD, Alessandro Fracassetti, al subrayar el enfoque de respeto a los derechos de los pueblos afrohondureños.

Más allá de la conservación ambiental, el proyecto contempla un brazo económico gestionado por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD).



Se otorgarán subvenciones comunitarias destinadas a asegurar los medios de vida y la seguridad alimentaria, con un énfasis particular en grupos de mujeres emprendedoras.

En el municipio de Juan Francisco Bulnes, por ejemplo, ya se identifican iniciativas que podrían beneficiarse de estos fondos, tales como el procesamiento de aceite de coco y la producción de casabe, actividades que sostienen la economía de las familias garífunas.

“Tener la oportunidad de proponer proyectos y aplicar a fondos es fundamental, porque significa que nuestra comunidad puede diseñar estas acciones”, manifestó Carmelo Zschocher, representante del Consejo Territorial Garífuna Barauda.

Honduras, al implementar estas acciones, busca cumplir con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming–Montreal adoptado en 2022, el cual obliga a los países firmantes a detener la degradación de la naturaleza antes del año 2030.

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) brindará el acompañamiento técnico gubernamental, mientras que socios como el Centro de Estudios Marinos (CEM) y RARE Honduras se encargarán de la supervisión de campo de los ecosistemas y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.