Entregan diagnóstico sobre el estado ambiental del Golfo de Fonseca

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) recibieron el Diagnóstico del Estado del Ambiente Marino y Costero del Pacífico de Honduras. El documento es un instrumento técnico clave que orientará las decisiones para la conservación de ecosistemas, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la economía azul del país. El Golfo de Fonseca es uno de los paisajes marinos y costeros más importantes del país, se acuerdo al documento en esta región se concentran más de 38 mil hectáreas de manglares, humedales, estuarios y playas, que sostienen la pesca artesanal, el turismo y servicios ambientales esenciales para miles de familias.

Asimismo, es uno de los principales centros de acuicultura del país, con más de 33,700 hectáreas dedicadas a la producción de camarón. Las autoridades destacaron que el Golfo de Fonseca es estratégico tanto para la biodiversidad marina como para el desarrollo económico nacional. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por lo que el diagnóstico permitirá fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia y promover una gestión más coordinada y sostenible de los recursos marinos y costeros. El documento identifica desafíos prioritarios para el Pacífico, como la reducción de las capturas de la pesca artesanal, la disminución de la cobertura de los bosques de mangle y la contaminación marina. A la vez, plantea oportunidades para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, entre ellas el impulso de la pesca y la acuicultura sostenibles, el fomento del turismo de naturaleza, la restauración de ecosistemas críticos. El diagnóstico se complementa con cinco informes temáticos que abordan la situación de la región desde las perspectivas de cambio climático; pesca y acuicultura; género y participación; y aspectos socioeconómicos.