Científicos se unen para frenar disminución de tortugas marinas en Guanaja

Tegucigalpa, Honduras. La población de tortugas marinas en Guanaja estaría fuertemente disminuida a tal extremo que ahora solo son más detectables en las zonas más alejadas de los humanos y del tráfico marítimo. Eso es lo que revela un estudio realizado por el equipo internacional de científicos, liderado por el Dr. Stephen G. Dunbar del Protective Turtle Ecology Center for Training, Outreach, and Research, Inc. (ProTECTOR, Inc.) Este es el primer estudio completo de tortugas marinas realizado alrededor de la isla de Guanaja. El grupo de científicos, pasó las últimas dos semanas de mayo de 2025, en el agua alrededor de la isla en busca de tortugas marinas.

Un grupo de científicos lidera investigación

El Centro Ecológico de Protección de las Tortugas Marinas para el Entrenamiento, Difusión e Investigación (en español) que ha trabajado en investigaciones de conservación de tortugas marinas en Honduras durante los últimos 20 años, colaboró en este proyecto. Además de otros científicos, incluyendo a Scott Eanes y Andrew McGregor de The Hawksbill Project (que financia el estudio), el Dr. Paul Jobsis de la Universidad de las Islas Vírgenes, Anuar Romero, director de Green Island Challenge, y Michael Dunbar, encargado de capturar fotos y videos del proyecto.

A nivel local también participaron el Sr. Mack Bennett, el Sr. Dilon López, Sr David Portillo y el pescador Martín Moore, quienes colaboran con Green Island Challenge. La directora de país de ProTECTOR, Inc., Lidia Salinas, gestionó los permisos gubernamentales para la expedición, mientras que el Hotel Guanaja apoyó con alojamiento, botes y los capitanes Jorge Orellana, Jairo Hernández y Duel Tatum para el trabajo de campo.

Durante los 10 días de estudio, los investigadores recorrieron en esnórquel más de 135 km de hábitat marino y avistaron tortugas carey, verdes y caguamas. “Hay una gran cantidad de hábitat con muy buen potencial para que tanto las tortugas verdes como las carey vivan alrededor de la isla”, indicaron los científicos.

Situación de las tortugas

Luego de concluir el trabajo determinaron que “el número de tortugas que observamos fue menor al que esperábamos”, dijo Stephen Dunbar. Explicó que las tortugas tienden a encontrarse en mayor número en las zonas más alejadas de los humanos y del tráfico marítimo, que es muy intenso en el lado sur de la isla por la actividad comercial en Cayo Bonacca.

Por su parte, el científico Scott Eanes añadió que solo se reporta lo que vieron durante "nuestros transectos de esnórquel, y puede haber tortugas que no observamos". Indicó que a pesar del número de avistamientos, el hecho de no ver tortugas juveniles más grandes "es especialmente preocupante. Solo encontramos tortugas muy pequeñas que posiblemente apenas hayan ingresado a las aguas alrededor de la isla durante el último año o dos”.

Los hallazgos del equipo en este primer año sugieren que, tras muchos años de captura y consumo de tortugas en las aguas de Guanaja, las poblaciones podrían estar gravemente disminuidas. “Aún hay esperanza de recuperar las poblaciones de tortugas que habitan aquí”, dijo el líder del proyecto.

“Si se toman medidas fuertes para establecer un área marina que proteja específicamente a las tortugas (junto con otras especies marinas) en las aguas de Guanaja, podríamos ver que tanto las tortugas como muchas otras especies se pueden recuperar en tan solo unos pocos años", detalló. Esto generaría grandes oportunidades para incrementar el turismo de conservación en Guanaja. "El aumento del turismo de conservación también tendría beneficios económicos muy positivos para la isla”.