Garífunas protestan en Cayos Cochinos contra reality español por amenaza a tortugas marinas

Comunidades garífunas y residentes de Cayos Cochinos protestan pacíficamente contra un reality español, argumentando que pone en riesgo especies en peligro

  • 07 de septiembre de 2025 a las 19:07
1 de 12

Comunidades garífunas y habitantes de las comunidades costeras de Cayos Cochinos continúan protestando pacíficamente por la grabación de un reality español, arguyendo que el alto impacto ambiental afectará a las tortugas marinas.

 Foto: redes sociales
2 de 12

De acuerdo con los líderes comunitarios, la actividad humana en las playas impide que las tortugas carey depositen sus huevos. Explicaron que la alteración del hábitat y el ruido excesivo podrían causar consecuencias irreversibles en la reproducción de estas especies marinas.

Foto: redes sociales
3 de 12

Maribel Robledo, representante comunitaria, señaló que “la tortuga carey es vital para el equilibrio de los arrecifes coralinos. Su conservación no puede estar subordinada al entretenimiento”.

 Foto: redes sociales
4 de 12

En ese sentido, los manifestantes exigen la realización de un estudio del impacto ambiental para evaluar los efectos de estas producciones en la biodiversidad local.

Foto: redes sociales
5 de 12

La zona de Cayos Cochinos no solo es considerada un tesoro natural, sino también un espacio ancestral con valor cultural y espiritual para las comunidades garífunas.

 Foto: redes sociales
6 de 12

Por ende, los manifestantes refieren que las autoridades deben proteger el ecosistema sobre los intereses económicos o de entretenimiento.

 Foto: redes sociales
7 de 12

Las protestas, que han sido en su mayoría pacíficas, incluyen actividades de sensibilización y diálogos con las autoridades. Sin embargo, hasta ahora no han logrado una respuesta positiva.

Foto: redes sociales
8 de 12

Agentes de la Policía Nacional y militares han llegado en respuesta a las protestas de las comunidades. "¿Cómo protegen a los millonarios, verdad? Así tienen que proteger a los pueblos", cuestionan los manifestantes.

Foto: redes sociales
9 de 12

Algunas organizaciones ambientales y defensores de la biodiversidad se han sumado a las comunidades garífunas en su lucha por proteger el hábitat de especies en peligro.

Foto: redes sociales
10 de 12

El reality que ha tenido de que detenerse debido a las manifestaciones en Cayos Cochinos es la segunda edición de "Supervivientes All-Stars.

Captura de pantalla
11 de 12

“Hoy, atención, teníamos preparado un espectacular juego de barro y la temida noria infernal. Desgraciadamente, y por motivos completamente ajenos a nosotros, nos vemos obligados a alterar el programa que teníamos previsto. Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada”, manifestó el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

Foto: redes sociales
12 de 12

Asimismo, manifestó que la producción desconoce si se podrán realizar los juegos previstos del reality, agregando que respetan el derecho de las comunidades garífunas de "expresarse de la manera que consideren".

Foto: redes sociales
