Centroamérica, México y EE UU coordinan plan contra gusano barrenador del ganado

San José, Costa Rica.- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este viernes que las autoridades y equipos técnicos de los servicios veterinarios de Centroamérica, México y EE.UU., fortalecieron la coordinación y definieron una hoja de ruta conjunta para contener la propagación del gusano barrenador del ganado.

El ente explicó que representantes de Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se reunieron en San José para construir estrategias coordinadas sobre el movimiento, la vigilancia y la inspección de animales para controlar la expansión del gusano barrenador del ganado.

"Este encuentro es de carácter estratégico porque busca cambiar el rumbo mediante una acción conjunta para cerrar rutas de dispersión, reforzar vigilancia, inspección y tratamiento antes del movimiento, reducir el tránsito irregular y asegurar un intercambio de información ágil", dijo el gerente del Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos del IICA, José Urdaz.