Centroamérica, México y EE UU coordinan plan contra gusano barrenador del ganado

Y agregó: "Ningún país puede enfrentar solo este reto, la región logró erradicar esta plaga cuando trabajó coordinadamente".El encuentro denominado 'Reunión de Coordinación Regional sobre el Movimiento de Animales y el Control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG)' fue organizado por el IICA en colaboración con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-APHIS).En esa reunión participaron más de 50 actores clave, incluidos representantes del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).