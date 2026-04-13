A 229 años de la presencia garífuna

Honduras conmemoró ayer, 12 de abril, 229 años desde la llegada del pueblo garífuna a las costas hondureñas, en 1797, procedentes de la isla de San Vicente. En 1996, el Congreso Nacional declaró oficialmente la fecha como el Día de la Etnia Negra Hondureña, para honrar la herencia africana y la contribución de la comunidad garífuna a la identidad nacional.

La presencia del pueblo garífuna ha enriquecido la diversidad cultural de Honduras con sus tradiciones, su música, sus danzas y gastronomía que son parte vital del folklore nacional. También por su destacada participación en los deportes, la música y la danza declaradas patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO.

Por todos sus aportes y su lucha, hoy es importante rendir homenaje a su legado y reafirmar nuestro compromiso con la promoción de la diversidad y la inclusión en Honduras.

Su presencia en el territorio nacional también ha sido un ejemplo de lucha constante por sus derechos humanos, ambientales y territoriales, pues con el paso de los años, el pueblo garífuna sigue en píe de lucha en defensa de sus territorios y recursos naturales que sufren el embate de personas ajenas a sus comunidades.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advirtió ayer que el despojo de sus territorios y el desplazamiento forzado agravan la vulnerabilidad de las comunidades afro-hondureñas.

Al mismo tiempo instó al Estado hondureño a adoptar medidas para atender y revertir los efectos estructurales y sociales del desplazamiento forzado interno que afectan y ponen en riesgo a estas poblaciones, agravando no solo su situación de vulnerabilidad e indefensión, sino que, poniendo en peligro su vida, pérdida de sus viviendas, ruptura cultural e inseguridad alimentaria