Médicos anuncian asambleas informativas por falta de pago; Salud promete desembolsos

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema sanitario público de Honduras enfrenta una nueva amenaza de parálisis. El Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció que, de no hacerse efectivos los pagos adeudados, el gremio iniciará asambleas informativas a partir del próximo lunes 23 de marzo. Esta es una medida de presión ante el incumplimiento de salarios que afecta a más de 3,700 profesionales de la medicina. La crisis financiera, que se arrastra desde inicios de 2026, mantiene en precariedad a médicos bajo las modalidades de contrato, interinato y personal de centros descentralizados, quienes cumplen tres meses sin percibir sus honorarios.

A pesar de existir un acta de compromiso firmada con el viceministro de Salud para cancelar los sueldos el pasado viernes 20 de marzo, el desembolso no se realizó, detonando la indignación del gremio. “Estamos a 21 de marzo y no han recibido un solo mes de salario; esto pone en peligro la estabilidad económica de las familias de nuestros colegas. El problema no es de dinero, porque nunca vemos que se atrase el sueldo de los diputados”, denunció Samuel Santos, presidente del CMH. El dirigente médico criticó la disparidad salarial en el Estado, señalando que mientras el personal de salud en primera línea sufre retrasos, existen funcionarios en el servicio exterior con salarios que superan los 50,000 dólares mensuales.

“Con un solo salario de esos se pagarían 40 médicos generales y 36 especialistas”, fustigó Santos. Santos subrayó que la paciencia de los agremiados se agotó y que las asambleas informativas son la única herramienta para defender el derecho al salario de quienes sostienen el sistema hospitalario. “No nos queda más que la calle y hacer protestas; quien se ve menos beneficiado siempre es el pobre, porque el gobierno no cumple ni con decretos de emergencia”, afirmó el titular del CMH.



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