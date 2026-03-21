Médicos anuncian asambleas informativas por falta de pago; Salud promete desembolsos

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema sanitario público de Honduras enfrenta una nueva amenaza de parálisis. El Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció que, de no hacerse efectivos los pagos adeudados, el gremio iniciará asambleas informativas a partir del próximo lunes 23 de marzo.
Esta es una medida de presión ante el incumplimiento de salarios que afecta a más de 3,700 profesionales de la medicina.
La crisis financiera, que se arrastra desde inicios de 2026, mantiene en precariedad a médicos bajo las modalidades de contrato, interinato y personal de centros descentralizados, quienes cumplen tres meses sin percibir sus honorarios.
A pesar de existir un acta de compromiso firmada con el viceministro de Salud para cancelar los sueldos el pasado viernes 20 de marzo, el desembolso no se realizó, detonando la indignación del gremio.
“Estamos a 21 de marzo y no han recibido un solo mes de salario; esto pone en peligro la estabilidad económica de las familias de nuestros colegas. El problema no es de dinero, porque nunca vemos que se atrase el sueldo de los diputados”, denunció Samuel Santos, presidente del CMH.
El dirigente médico criticó la disparidad salarial en el Estado, señalando que mientras el personal de salud en primera línea sufre retrasos, existen funcionarios en el servicio exterior con salarios que superan los 50,000 dólares mensuales.
“Con un solo salario de esos se pagarían 40 médicos generales y 36 especialistas”, fustigó Santos.
Santos subrayó que la paciencia de los agremiados se agotó y que las asambleas informativas son la única herramienta para defender el derecho al salario de quienes sostienen el sistema hospitalario.
“No nos queda más que la calle y hacer protestas; quien se ve menos beneficiado siempre es el pobre, porque el gobierno no cumple ni con decretos de emergencia”, afirmó el titular del CMH.
Compromiso
Ante la inminencia de las protestas, la Secretaría de Salud (Sesal) emitió un comunicado oficial asegurando que el proceso de pago ya está en marcha, aunque justificó los retrasos debido a la ausencia de un proceso de transición ordenado y al hallazgo de expedientes con documentación incompleta.
Según la Sesal, el próximo lunes se hará efectiva la planilla general para el personal con nombramiento y una parte del interinato que no presenta interrupciones.
No obstante, las autoridades reconocieron que existen al menos 133 médicos (73 especialistas y 60 generales) cuyos casos siguen en revisión y legalización, por lo que su pago se concretaría hasta la próxima semana.
“Se identificaron inconsistencias administrativas; estos casos están en proceso de aprobación y estimamos concluir en el transcurso de la próxima semana”, reza el comunicado de la Secretaría de Salud.
Para el personal bajo la modalidad de contrato, uno de los sectores más vulnerables, la Sesal informó que, en coordinación con Servicio Civil, se encuentran en la fase final de validación.
La programación oficial establece que estos pagos se realizarían entre el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo.
De concretarse las asambleas el lunes, se prevé que la atención en consulta externa se vea interrumpida en los principales centros asistenciales del país, dejando únicamente habilitadas las áreas de emergencia y salas críticas.