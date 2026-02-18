Colegio Médico exige firma de contratos y el cumplimiento de pagos a los doctores

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) expresó su profunda preocupación por la falta de firma de contratos e interinatos, así como por el incumplimiento en el pago a médicos que actualmente brindan sus servicios en distintos centros asistenciales del país. De acuerdo con el gremio, la situación está afectando a decenas de profesionales de la salud que continúan laborando sin la debida formalización contractual, pese a cumplir jornadas completas y atender la alta demanda de pacientes en hospitales y centros de salud públicos. El CMH calificó esta problemática como injustificable, señalando que no solo vulnera los derechos laborales de los médicos, sino que también pone en riesgo la estabilidad del sistema sanitario y la atención oportuna que merece la población hondureña.

Los galenos advierten que la falta de contratos y los atrasos en los pagos generan incertidumbre económica entre los galenos, lo que impacta directamente en la moral del personal y en la continuidad de los servicios médicos, especialmente en áreas críticas y de alta demanda. Ante este escenario, el gremio exigió una respuesta inmediata y concreta por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, a fin de regularizar y firmar los contratos e interinatos pendientes sin más dilaciones administrativas. Demandó que se efectúe el pago inmediato de los salarios atrasados, pues los médicos han cumplido con sus responsabilidades y que no es aceptable exigir compromiso profesional sin cumplir previamente con las obligaciones institucionales que establece la ley.