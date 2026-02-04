Colegio Médico expresa preocupación por “autonombramientos” en la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.– El Colegio Médico de Honduras (CMH) se pronunció este miércoles 4 de febrero ante los rumores sobre presuntos “autonombramientos” dentro de la Secretaría de Salud (Sesal). A través de un comunicado, el CMH expresó su “profunda preocupación” por la situación y aseguró que cualquier designación de funcionarios debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes vigentes. “Ante la información que ha circulado públicamente sobre presuntos autonombramientos de ministros y viceministros de Salud fuera del marco legal vigente, el Colegio Médico de Honduras expresa su profunda preocupación”, señala el comunicado.

Asimismo, la institución recalcó que “cualquier designación de funcionarios públicos debe realizarse estrictamente conforme a la Constitución de la República y las leyes que rigen la Administración Pública”. El pronunciamiento del CMH surgió luego de que saliera a la luz el Acuerdo No. 7654-2025, que nombra a la extitular de la Sesal, Carla Paredes, como médica general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

De acuerdo con información a la que tuvo acceso El HERALDO, el acuerdo fue suscrito el 9 de septiembre de 2025. El texto detalla que su salario mensual es de 105,201.92 lempiras. No obstante, el director del hospital, Marco Antonio Zepeda, confirmó a este medio de comunicación que desconocía por completo esta designación.