Colegio Médico expresa preocupación por “autonombramientos” en la Sesal

El CMH pidió al Estado investigar de forma inmediata y en profundidad los rumores sobre "auto nombramientos" fuera del marco legal dentro de la Sesal

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 16:58
Colegio Médico expresa preocupación por “autonombramientos” en la Sesal

El CMH expresó su “profunda preocupación” por la situación y aseguró que cualquier designación de funcionarios debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución.

Tegucigalpa, Honduras.– El Colegio Médico de Honduras (CMH) se pronunció este miércoles 4 de febrero ante los rumores sobre presuntos “autonombramientos” dentro de la Secretaría de Salud (Sesal).

A través de un comunicado, el CMH expresó su “profunda preocupación” por la situación y aseguró que cualquier designación de funcionarios debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes vigentes.

“Ante la información que ha circulado públicamente sobre presuntos autonombramientos de ministros y viceministros de Salud fuera del marco legal vigente, el Colegio Médico de Honduras expresa su profunda preocupación”, señala el comunicado.

Asimismo, la institución recalcó que “cualquier designación de funcionarios públicos debe realizarse estrictamente conforme a la Constitución de la República y las leyes que rigen la Administración Pública”.

El pronunciamiento del CMH surgió luego de que saliera a la luz el Acuerdo No. 7654-2025, que nombra a la extitular de la Sesal, Carla Paredes, como médica general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle.

El Colegio Médico solicitó al Estado de Honduras que “de manera inmediata y responsable” investigue la situación.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso El HERALDO, el acuerdo fue suscrito el 9 de septiembre de 2025. El texto detalla que su salario mensual es de 105,201.92 lempiras.

No obstante, el director del hospital, Marco Antonio Zepeda, confirmó a este medio de comunicación que desconocía por completo esta designación.

En ese sentido, el Colegio Médico solicitó al Estado de Honduras que “de manera inmediata y responsable” investigue a fondo los hechos denunciados.

Además, pidió que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes, y que se apliquen las sanciones establecidas en la ley “sin distinción ni privilegios”.

La institución concluyó señalando que “el sistema de salud del país no puede ni debe ser objeto de improvisaciones, irregularidades o decisiones al margen de la ley”.

