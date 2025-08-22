  1. Inicio
  2. · Honduras

Médicos por contrato e interinos amenazan con protestas por incumplimiento de la Sesal

Son más de 500 doctores que están por contrato e interinato en los más de 30 hospitales del país, aseguran que se les debe dos meses de salario.

  • 22 de agosto de 2025 a las 14:08
Médicos por contrato e interinos amenazan con protestas por incumplimiento de la Sesal

Meses atrás los médicos salieron a las calles a exigir varios derechos, eso llevó a dialogar con las autoridades, pero a la fecha no se han cumplido los acuerdos que establecieron en ese entonces.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos por contrato y los que están como interinos en los diferentes hospitales del país advirtieron a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) con ejecutar protestas a partir del 1 de septiembre si no cumplen con el pago de salarios atrasado.

Al menos 500 doctores, que laboran en los más de 30 hospitales a nivel nacional que están bajo esas modalidades, expusieron su cansancio y malestar ante la constante de violación de sus derechos laborales.

Los que laboran en el Hospital Escuela, a través de un comunicado, indicaron que se les adeuda dos meses de salario.

"No es justo ni digno que continuemos trabajando en condiciones de dos meses sin salario, situación que atenta contra nuestra estabilidad y el bienestar de nuestras familias”, cita el pronunciamiento.

Cinco subespecialistas renunciaron al Seguro Social por la falta de pago

También, denunciaron que a los médicos que están haciendo interinatos se les adeuda la mitad del pago del decimocuarto mes de salario.

Señalaron que laboran en condiciones indignas y precarias, sin contar con los insumos médicos básicos para la atención de los pacientes, falta de medicamentos, equipo, material descartable y herramientas para la capacidad de respuesta.

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) indicó que las autoridades gubernamentales no han cumplido con lo que se acordó hace algunos meses.

"Hace unos meses habíamos firmado un acuerdo con la Secretaría de Salud, por intermediación del Ministerio de la Presidencia, que se iba a pagar mes a mes los salarios a los médicos; sin embargo, esto no se ha cumplido", apuntó el galeno.

Hospitales sin consulta externa por asambleas informativas de médicos

De igual manera, se acordó con que se iba a otorgar acuerdos a los médicos por contrato e interinos que tenían más de 200 días de estar trabajando a nivel nacional, bajo esas modalidades, pero tampoco se ha cumplido, comentó Santos.

"La Secretaría de Salud se ha mantenido apática ante los reclamos que hacemos, y en este momento el Gobierno no nos deja otra alternativa que las medidas de presión, y sabemos que estas medidas a quienes afectan son a los más pobres, pero nos obligan a tomar estas situaciones que afectan a la población en general", dijo.

Los médicos se estarían sumando a las protestas de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) que esta semana emplazaron a la Sesal para cumplir con lo acordado el 30 de agosto.

Honduras tiene 4.6 médicos por cada 10,000 habitantes, la peor cifra de CA

De lo contrario, advirtieron, desarrollarán asambleas informativas a nivel nacional a partir de este 1 de septiembre.

Con las acciones que se tienen previstas, los más afectados son la población que no encontrará atención médica al llegar a los diferentes hospitales a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias