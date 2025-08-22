Médicos por contrato e interinos amenazan con protestas por incumplimiento de la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos por contrato y los que están como interinos en los diferentes hospitales del país advirtieron a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) con ejecutar protestas a partir del 1 de septiembre si no cumplen con el pago de salarios atrasado. Al menos 500 doctores, que laboran en los más de 30 hospitales a nivel nacional que están bajo esas modalidades, expusieron su cansancio y malestar ante la constante de violación de sus derechos laborales. Los que laboran en el Hospital Escuela, a través de un comunicado, indicaron que se les adeuda dos meses de salario. "No es justo ni digno que continuemos trabajando en condiciones de dos meses sin salario, situación que atenta contra nuestra estabilidad y el bienestar de nuestras familias”, cita el pronunciamiento.

También, denunciaron que a los médicos que están haciendo interinatos se les adeuda la mitad del pago del decimocuarto mes de salario. Señalaron que laboran en condiciones indignas y precarias, sin contar con los insumos médicos básicos para la atención de los pacientes, falta de medicamentos, equipo, material descartable y herramientas para la capacidad de respuesta. Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) indicó que las autoridades gubernamentales no han cumplido con lo que se acordó hace algunos meses. "Hace unos meses habíamos firmado un acuerdo con la Secretaría de Salud, por intermediación del Ministerio de la Presidencia, que se iba a pagar mes a mes los salarios a los médicos; sin embargo, esto no se ha cumplido", apuntó el galeno.

De igual manera, se acordó con que se iba a otorgar acuerdos a los médicos por contrato e interinos que tenían más de 200 días de estar trabajando a nivel nacional, bajo esas modalidades, pero tampoco se ha cumplido, comentó Santos. "La Secretaría de Salud se ha mantenido apática ante los reclamos que hacemos, y en este momento el Gobierno no nos deja otra alternativa que las medidas de presión, y sabemos que estas medidas a quienes afectan son a los más pobres, pero nos obligan a tomar estas situaciones que afectan a la población en general", dijo. Los médicos se estarían sumando a las protestas de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) que esta semana emplazaron a la Sesal para cumplir con lo acordado el 30 de agosto.