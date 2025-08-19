Auxiliares de enfermería suspenden asambleas y dan plazo a Salud hasta el 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) en Atlántida suspendió las asambleas informativas que habían iniciado este martes, luego de reunirse con autoridades departamentales de Salud.
Durante el encuentro se otorgó un plazo hasta el 30 de agosto para que las autoridades atiendan las exigencias planteadas por el gremio.
Mediante un comunicado, la organización informó que las asambleas informativas en la zona quedan suspendidas.
Josué Orellana, presidente de la Aneeah, manifestó que en el resto de puntos donde se planeaba extender la protesta también se suspenderán.
“Vamos hasta el 30 de agosto en el resto de puntos, ese es el plazo máximo de las autoridades para que resuelvan. De lo contrario, ya está la convocatoria hecha para el 1 de septiembre a nivel nacional”, aseguró Orellana.
Entre los compromisos pendientes de la Secretaría de Salud (Sesal) destacan: el ajuste a la base salarial del personal auxiliar de enfermería; el pago del ajuste por zonaje equivalente al 12.5% con efectividad a partir del 1 de enero de 2025.
Asimismo, la contratación urgente de personal auxiliar debido a la sobrecarga laboral, y la reasignación de trabajadores que realizan labores de enfermería, pero que están nombrados en otras disciplinas.
“Estos son algunos de los puntos de los que las autoridades ya tienen pleno conocimiento, porque se han discutido en innumerables ocasiones. Incluso habíamos acordado el cumplimiento de los mismos a más tardar en 30 días, período que terminó el 9 de agosto”, señala el comunicado.
La Aneeah agregó que la decisión de otorgar una prórroga de 11 días es una muestra del interés del gremio en no afectar a los pacientes y de la urgencia de que se busquen soluciones inmediatas a los problemas pendientes.