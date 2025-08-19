Auxiliares de enfermería suspenden asambleas y dan plazo a Salud hasta el 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) en Atlántida suspendió las asambleas informativas que habían iniciado este martes, luego de reunirse con autoridades departamentales de Salud.

Durante el encuentro se otorgó un plazo hasta el 30 de agosto para que las autoridades atiendan las exigencias planteadas por el gremio.

Mediante un comunicado, la organización informó que las asambleas informativas en la zona quedan suspendidas.

Josué Orellana, presidente de la Aneeah, manifestó que en el resto de puntos donde se planeaba extender la protesta también se suspenderán.

“Vamos hasta el 30 de agosto en el resto de puntos, ese es el plazo máximo de las autoridades para que resuelvan. De lo contrario, ya está la convocatoria hecha para el 1 de septiembre a nivel nacional”, aseguró Orellana.