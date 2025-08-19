Salud registra aumento del 40% en los casos de miasis por gusano barrenador

Tegucigalpa, Honduras.- El país sumó esta semana 12 nuevos pacientes con miasis provocado por el gusano barrenador, lo que eleva la cifra a 166 personas afectadas en lo que va del año.
El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Lorenzo Pavón, dio a conocer este martes en conferencia de prensa que se reporta un incremento del 40% de los casos a nivel nacional, exceptuando los departamentos de Valle e Islas de la Bahía que hasta la fecha no reportan casos positivos en humanos.
"En Islas de la Bahía tenemos un sospechoso, en Roatán y próximamente se darán la confirmación del caso. El mayor impacto del gusano barrenador sigue siendo el Distrito Central con 30 casos acumulados, lo que representa el 18%", detalló el médico.
Lo anterior indica que la presencia de la mosca es mayor en la capital, representando un alto riesgo.
Intibucá es la segunda región donde se contabilizan más enfermos con miasis, son 16 personas infectadas que se registran, lo que representa el 10% de todos los casos. Yoro, Gracias a Dios, Lempira y Olancho reportan cada uno entre el 6% y 7% de los enfermos.
"Seguimos con las cuatro defunciones, la última que se presentó fue a niña de Intibucá de 20 días de nacida, donde tenía la infestación en el ombligo", apuntó Pavón.
Agregó que la mayoría de los afectados por esta enfermedad provocada por la larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax son personas mayores de 50 a 79 años de edad, mientras que por cada 10 pacientes uno es menor de nueve años.
Pavón recomendó a la población evitar el contacto con una mosca; para quienes tienen heridas abiertas que aún no sanan aconsejó taparlas y mantenerlas limpias.
"La mosca es una plaga que prácticamente esta en todo el país y que de una o de otra manera se ha vuelto endémica, es decir que ya se adaptó a las condiciones del país, además es más agresiva que la mosca del siglo pasado", indicó.
Ante eso, las autoridades recomiendan instalar tela metálica en las puertas y ventanas de las viviendas o mosquiteros para disminuir el riesgo de introducción de la mosca.
También se debe vigilar a las mascotas, en especial los perros, pues la enfermedad está afectando a estos animales domésticos.