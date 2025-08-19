Salud registra aumento del 40% en los casos de miasis por gusano barrenador

Tegucigalpa, Honduras.- El país sumó esta semana 12 nuevos pacientes con miasis provocado por el gusano barrenador, lo que eleva la cifra a 166 personas afectadas en lo que va del año.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Lorenzo Pavón, dio a conocer este martes en conferencia de prensa que se reporta un incremento del 40% de los casos a nivel nacional, exceptuando los departamentos de Valle e Islas de la Bahía que hasta la fecha no reportan casos positivos en humanos.

"En Islas de la Bahía tenemos un sospechoso, en Roatán y próximamente se darán la confirmación del caso. El mayor impacto del gusano barrenador sigue siendo el Distrito Central con 30 casos acumulados, lo que representa el 18%", detalló el médico.

Lo anterior indica que la presencia de la mosca es mayor en la capital, representando un alto riesgo.