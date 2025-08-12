Corredor ganadero: El gusano barrenador ataca con fuerza en 170 municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los municipios más grandes y productores de bovinos de Honduras, son los que están siendo atacados con mayor fuerzas por la enfermedad del gusano barrenador del Ganado (GBG), que desde el 12 de septiembre de 2024, cuando se detectó el primer caso en Choluteca, procedente de Nicaragua, se ha extendido por todo el país. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las cifras por departamento y municipio a donde la mosca Cochliomyia Hominivorax (que transmite la enfermedad del gusano barrenador), se ha transportado, propagando con mucha facilidad la enfermedad, infectando a vacas, toros, terneros y otros animales de sangre caliente, incluyendo a humanos. En las fincas, sobre todo las ubicadas a la frontera con Nicaragua, país donde ya se reportan más de 19,000 casos, los ganaderos y capataces pasan atentos a sus animales y si ven una picadura la sanan, pero en ocasiones, cuando al animal ya le están brotando los gusanos es poco lo que se puede hacer. La batalla es de uno contra millones, porque la mosca en una sola picadura puede depositar hasta 500 huevecillos que se convierten en gusanos, que se alimentan del tejido vivo del animal y luego se lanzan al suelo y también se reproducen como moscas, listas para contagiar a otros seres vivos que estén expuestos. Datos proporcionados por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), revelan que Choluteca, Olancho y El Paraíso, respectivamente, son los departamentos que albergan el 55.3% de los casos a nivel nacional. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las cifras fueron obtenidas en base a las solicitudes de información SOL SENASA 225-2025 Y SOL-SENASA 226-2025, tomando como fechas de referencia, desde septiembre de 2024 al 12 de julio de 2025, cuando se reportaban 2,155 animales afectados en todo el país. Choluteca es hasta el momento el departamento con más casos confirmados (447), que representan el 20.74% del total, con mayor incidencia en los municipios de Choluteca, Apacilagua, El Triunfo, Concepción de María, San Marcos de Colón, Namasigue, El Corpus y Marcovia.

Mario Ayala, presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Olancho y Afines de Honduras (Fagoah) resaltó que el gusano barrenador está entrando por la frontera entre Nicaragua y Choluteca, donde actualmente Senasa ha hecho un trabajo bastante fuerte. En la lista, Olancho aparece como el segundo departamento con mayor cantidad de casos, reportando el 17.4% a nivel nacional. El municipio de Catacamas es el más afectado, con 125 animales afectads; en ese orden le sigue Patuca, Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí y Esquipulas del Norte.

En total son 16 de los 23 municipios de Olancho que reportan la propagación del gusano barrenador, evidencian las cifras de Senasa, con mayor presencia en el ganado, pero además ha atacado a perros, cerdos, caballos y ovejas.

Zonas grandes

El dirigente de los ganaderos explicó a EL HERALDO Plus que los municipios afectados en estas zonas de Honduras es porque son los lugares que tienen más producción de ganado y son fronterizos con Nicaragua. En el caso de Catacamas, es de los puntos más grandes de Centroamérica y tiene colindancia bastante amplia con el municipio de Patuca, que es una zona muy ganadera y entran bovinos por la frontera de Nicaragua con Honduras.

Ayala explicó que en esa zona existe la conexión con el río Coco o Segovia, que divide a los dos países, por donde transita ganado, e incluso, hay haciendas que abarcan los dos países, por eso es que hay más afectación del gusano barrenador. El tercer departamento más contaminado con gusano barrenador es El Paraíso, con el 16.89% de los casos a nivel nacional, que al igual que Choluteca y Olancho, está muy cerca de Nicaragua. Solo en el municipios como Trojes, contabilizan 141 casos. El segundo municipio con mayor afectación es Danlí, luego siguen El Paraíso, Jacaleapa, Teupasenti, Alauca, Liure, Morocelí y San Antonio de Flores, estos dos últimos muy cercanos a Francisco Morazán. No obstante, en menos de un años, la enfermedad se ha propagado en todo el país, dejando como saldo, 2,155 casos afectado en mayor cantidad al ganado, situación que genera millonarias pérdidas para los productores.

Ángel Emilio Aguilar, titular de Senasa, declaró a EL HERALDO Plus que el gusano ya está en todo el país, básicamente la concentración de casos está en toda la línea fronteriza con Nicaragua en departamentos como Choluteca, Olancho y El Paraíso.

Eso tiene que ver específicamente porque en esos departamentos del país es donde se concentra la mayor parte del hato ganadero, pero la enfermedad ya se desplazó a todos los departamentos, afectando a todos los animales de sangre caliente y a los humanos. Colón y Yoro son los otros dos departamentos con más de 170 casos de gusano barrenador en animales, mientras que en Atlántida, hasta el 12 de julio pasado, ya sumaban 109 casos; en Santa Bárbara 99, Valle contabilizaba 73 y Francisco Morazán 71. Solo Islas de la Bahía es el departamento que apenas ha registrado un caso. La Unidad de Datos del EL HERALDO Plus pudo establecer que 170 de los 298 municipios del territorio nacional tienen presencia del gusano barrenador y la tendencia es que los casos vayan en aumento. Trojes y Danlí en El Paraíso con 141 y 137 casos, respectivamente, son los municipios con mayor presencias del gusano barrenador, luego están Catacamas con 126 casos y Patuca con 116. Le siguen Choluteca, Choluteca, con 77 casos; Bonito Oriental, Colón con 72; Apacilagua, Choluteca con 62; Yoro, Yoro con 61; Olanchito, Yoro con 59 y El Triunfo, Choluteca con 57.

Aguilar expresó que es sorprendente que en departamentos como el mismo Francisco Morazán, o la misma capital de la República, en el Distrito Central, se estén presentando casos porque “uno dice, bueno, aquí no hay bovinos, pero sí hay mascotas".

Tomando en cuenta que la enfermedad está muy presente también en perros y gatos y en todas las mascotas de sangre caliente, entonces, por eso se está capacitando a la población sobre las medidas de prevención que se deben adoptar. Este rotativo, basado en la información de Senasa, corroboró que el 78% de los animales afectados eran vacas o toros, pero también había casi 200 perros (caninos) con gusano barrenador. Los cerdos, caballos y ovejas también son víctimas del gusano barrenador, así como las cabras, gallinas y hasta gatos. Según los reportes de Senasa, las moscas infectaron a los animales, principalmente, a través de heridas por trauma (causado por un golpe o corte que les rompió o lastimó el tejido). También reportaron 487 casos en los que fue por el ombligo y 188 por el sistema reproductor.

Medidas de combate

El director de Senasa destacó que para contrarrestar la propagación de la enfermedad han desplazado por todo el país equipos técnicos de trabajo, que han sido capacitados específicamente para combatir el gusano barrenador. “En este momento casi 70 técnicos están trabajando específicamente en eso y es un trabajo de todos los días, estamos ayudando al productor para capacitarlos y que pueda enfrentar la situación de la presencia de esta plaga”, sostuvo. El experto de Senasa destacó que a los productores y a la población en general se les explican las medidas que se deben implementar en el campo, pues “la gente tiene principalmente que estar revisando permanentemente a sus animales, si usted lo revisa y cura las heridas, no hay forma que la enfermedad avance”.

Puso como ejemplo a una señora en San Esteban, Olancho, que les dijo, "mire, yo no tengo ningún caso, pero sí tengo alrededor mis vecinos con muchos casos, pero yo lo que le pido a mis trabajadores es que revisen permanentemente el ganado y si ven un animal con una herida que lo curen inmediatamente y ese es el secreto que yo tengo, por lo cual no tengo ningún caso reportado en este momento”. Aguilar no descartó que en el país haya subregistro de casos, porque en Honduras existen aproximadamente 100,000 fincas, entonces “es imposible llegar a 100,000 fincas, pero sí estamos llegando masivamente con las capacitaciones y eso se va transmitiendo, permitiendo que entre los productores se apoyen”. Ayala, dirigente de los ganaderos de Olancho, destacó que entre las medidas implementadas entre Senasa y los productores, están los corrales de inspección, uno se ubica en su departamento, y los otros en Choluteca, El Paraíso y Colón. “Senasa ha hecho un trabajo bastante fuerte para contrarrestar este flagelo a través de los puntos de inspección para que el ganado que está contaminado no pase, sin embargo, es un problema difícil de controlar, porque a veces no se detecta a simple vista, hay que hacer exámenes bien profundos”, refirió.

Datos de Senasa indican que las cifras de revisión de animales en los corrales es variante, hay días que se examinan 500 o 1,000 animales, a veces de 1,500 y se puede llegar hasta 2000, y si se encuentra un caso, todos entran a cuarenta. Ayala expresó que las pérdidas por el gusano barrenador son cuantiosas, porque al estar un animal contaminado no puede ser utilizado para la venta y aparte de eso, puede llegar a morir, además, una finca contaminada representa costos elevados para los controles.