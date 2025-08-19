Acusados de atentar contra "Mel" Zelaya conocerán su futuro legal este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Después de dos días consecutivos concentrados en la evacuación de las pruebas aportadas, especialmente por el Ministerio Público (MP), el juez que conoce la causa en la que se involucra a tres hombres acusados de actos terroristas, decidió que mañana dictará la resolución. Luego de terminada esa etapa de la audiencia inicial en la causa instruida para Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera, esta tarde el togado concretó que mañana miércoles a la 1:30 de la tarde se conocerá el futuro legal de los tres hondureños. Los encausados son señalados por el ente acusador del Estado, de los cargos penales de actos preparatorios para hechos punibles y asociación terrorista; todo esto, presuntamente, en contra del expresidente la República y actual asesor de la presidente Xiomara Castro, Manuel "Mel" Zelaya.

A los tres hondureños les podrían dictar el auto de formal procesamiento y ratificar la medida cautelar de la prisión preventiva o cambiar la medida privativa por opciones distintas a la prisión. El juez también podría absolverlos de toda culpa y dictarles el sobreseimiento definitivo, o en su defecto, un sobreseimiento provisional y seguir siendo investigados por las autoridades correspondientes.

Aseguran ser inocentes

Familiares de los tres imputados han declarados que sus parientes ni siquiera se conocían entre sí, que los audios sin son reales, pero que se enviaron en el marco de una plática común y corriente, en un grupo de WhatsApp, entre amigos y egresados de un instituto de San Pedro Sula, en el caso de Antonio Kattan. De los otros, las posturas han sido similares. Que nunca ha existido un plan para atentar contra el exmandatario Zelaya, y que los audios surgieron de distintos grupos de esa plataforma de comunicación y no del mismo grupo.