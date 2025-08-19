Libre anuncia marchas para el 30 de agosto en San Pedro Sula

Manuel "Mel" Zelaya, coordinador general de Libre, anunció que las movilizaciones en San Pedro Sula se realizarán en apoyo a la candidata Rixi Moncada

  • 19 de agosto de 2025 a las 06:59

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente hondureño, Manuel "Mel" Zelaya, informó que la militancia de su partido deberá sumarse a las marchas que se realizarán el 30 de agosto en San Pedro Sula, Cortés.

A través de sus redes sociales, Zelaya indicó que las movilizaciones se realizarán en apoyo a la candidata presidencial Rixi Moncada.

"Aprobada por nuestra candidata y próxima presidenta Rixi Moncada, la extraordinaria y masiva movilización programada por el partido Libre será este próximo sábado 30 de agosto en la ciudad de los Zorzales: San Pedro Sula. Con más de 30 mil colectivos construimos pacíficamente la refundación y una nueva victoria", publicó.

En la noche del pasado lunes 18 de agosto, Zelaya a través de sus redes sociales informó sobre la convocatoria a marchas.

 (Foto: captura de pantalla)

De igual forma se pronunció Moncada, señalando que "nuestras juventudes, líderes, dirigentes y candidatos locales y departamentales, deben iniciar la organización y preparativos" para el evento que se desarrollará a tres meses exactos de las elecciones generales pactadas para el 30 de noviembre.

Cabe recordar que desde el pasado 15 de julio, Libre tenía contemplado movilizarse el pasado 1 de agosto en Tegucigalpa en respaldo a Rixi Moncada, quien aseguraba que el Partido Nacional y el Partido Liberal pretendían desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicar un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con un esquema fraudulento.

A esa postura se sumó "Mel" Zelaya, quien el pasado 28 de julio señaló que la convocatoria inicial se trasladaría hasta el último día de agosto.

"El banderillazo oficial de inicio de campaña de nuestra próxima presidenta, Rixi Moncada, se ha unido a la gran movilización nacional de protesta contra el fraude, la cual se traslada para el día sábado 30 de agosto. Con respeto pero con firmeza, le decimos al bipartidismo: No volverán, van a ser derrotados nuevamente por otra mujer valiente, digna, honesta y verdadera, hija del pueblo hondureño. Rixi Moncada", expresó Zelaya hace unas semanas.

Por otro lado, este martes se reanudará la audiencia inicial contra Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattán Rivera, ciudadanos acusados por el Ministerio Público de presuntamente planear el asesinato contra "Mel" Zelaya.

El pasado 14 de agosto, los tres hombres fueron capturados luego de que el fiscal general, Johel Zelaya, anunciara que estos hombres "están participando en una conspiración criminal cuyo objetivo es atentar contra la vida del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, este atentado va más allá de ser un hecho aislado, forma parte de un plan mayor".

Sin embargo, han habido críticas sobre estas acusaciones contra los ciudadanos ya que en la noche del 13 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que Nicolás Maduro pagaba sobornos para permitir el trasiego de la droga por el espacio aéreo hondureño.

"Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado hacia Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar estas drogas", afirmó e Fox News.

