Libre anuncia marchas para el 30 de agosto en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente hondureño, Manuel "Mel" Zelaya, informó que la militancia de su partido deberá sumarse a las marchas que se realizarán el 30 de agosto en San Pedro Sula, Cortés. A través de sus redes sociales, Zelaya indicó que las movilizaciones se realizarán en apoyo a la candidata presidencial Rixi Moncada.

"Aprobada por nuestra candidata y próxima presidenta Rixi Moncada, la extraordinaria y masiva movilización programada por el partido Libre será este próximo sábado 30 de agosto en la ciudad de los Zorzales: San Pedro Sula. Con más de 30 mil colectivos construimos pacíficamente la refundación y una nueva victoria", publicó.



De igual forma se pronunció Moncada, señalando que "nuestras juventudes, líderes, dirigentes y candidatos locales y departamentales, deben iniciar la organización y preparativos" para el evento que se desarrollará a tres meses exactos de las elecciones generales pactadas para el 30 de noviembre.

Cabe recordar que desde el pasado 15 de julio, Libre tenía contemplado movilizarse el pasado 1 de agosto en Tegucigalpa en respaldo a Rixi Moncada, quien aseguraba que el Partido Nacional y el Partido Liberal pretendían desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicar un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con un esquema fraudulento. A esa postura se sumó "Mel" Zelaya, quien el pasado 28 de julio señaló que la convocatoria inicial se trasladaría hasta el último día de agosto. "El banderillazo oficial de inicio de campaña de nuestra próxima presidenta, Rixi Moncada, se ha unido a la gran movilización nacional de protesta contra el fraude, la cual se traslada para el día sábado 30 de agosto. Con respeto pero con firmeza, le decimos al bipartidismo: No volverán, van a ser derrotados nuevamente por otra mujer valiente, digna, honesta y verdadera, hija del pueblo hondureño. Rixi Moncada", expresó Zelaya hace unas semanas.

