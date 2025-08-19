Libre anuncia marchas para el 30 de agosto en San Pedro Sula

Cabe recordar que desde el pasado 15 de julio, Libre tenía contemplado movilizarse el pasado 1 de agosto en Tegucigalpa en respaldo a Rixi Moncada, quien aseguraba que el Partido Nacional y el Partido Liberal pretendían desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/libre-denuncia-intento-de-fraude-electoral-y-convoca-a-movilizacion-LB26270856" target="_blank">adjudicar un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con un esquema fraudulento</a>.A esa postura se sumó "Mel" Zelaya, quien el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-mel-zelaya-mensaje-partido-nacional-liberal-rixi-moncada-libre-KK26793889" target="_blank">pasado 28 de julio </a>señaló que la convocatoria inicial se trasladaría hasta el último día de agosto."El banderillazo oficial de inicio de campaña de nuestra próxima presidenta, Rixi Moncada, se ha unido a la gran movilización nacional de protesta contra el fraude, la cual se traslada para el día sábado 30 de agosto. Con respeto pero con firmeza, le decimos al bipartidismo: No volverán, van a ser derrotados nuevamente por otra mujer valiente, digna, honesta y verdadera, hija del pueblo hondureño. Rixi Moncada", expresó Zelaya hace unas semanas.