Tras cisma interno: Oposición asegura que gobierno de Libre “se cae en pedazos”

Tegucigalpa, Honduras.- Un cisma interno en el partido Libertad y Refundación (Libre) ha desatado, en la última semana, una serie de renuncias en su estructura y en cargos clave del gobierno. Según dirigentes de la oposición, estas salidas marcan el inicio del declive del oficialismo. El viernes 8 de agosto, la exdiputada Patricia Murillo —quien presidía el Tribunal de Honor— y el lunes 11 de agosto, el vicecanciller Antonio García presentaron su renuncia irrevocable, alegando desacuerdos con las posturas internas impulsadas desde la presidencia y la coordinación de Libre. "La salida de Tony García solo demuestra lo que ya todos sabemos: el Partido Libre está acabado. No solamente es un gobierno desastroso, radical, corrupto y ligado al narcotráfico; ahora se le hace imposible sostener la lealtad de sus funcionarios. El barco se hunde", expresó el dirigente y candidato a diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand.

En la misma línea, el candidato a diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, afirmó que "se cae en pedazos el gobierno de Libre" tras conocerse la dimisión del exdiplomático. Por su parte, la diputada liberal Maribel Espinoza consideró que “Libre está involucionando, está fragmentado, porque dentro del partido —al igual que en los demás— hay personas decentes que exigen hacer política con ética”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En tanto, la diputada y candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, dijo no sorprenderse por la actitud de funcionarios y dirigentes de Libre, quienes ahora tildan a García de “infiltrado” o “traidor”. A su juicio, la violencia y descalificación es un rasgo que define al partido de gobierno.

Tribunal de Honor disuelto