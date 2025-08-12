  1. Inicio
"Se merece ese respeto": Reina critica a vicecanciller por hacer pública su renuncia antes de entregarla a Castro

El excanciller Eduardo Enrique Reina criticó que el vicecanciller Antonio García anunciara públicamente su renuncia antes de presentarla directamente a la presidenta Xiomara Castro

Se merece ese respeto: Reina critica a vicecanciller por hacer pública su renuncia antes de entregarla a Castro

Su salida se da tras mostrar desacuerdo con el respaldo público que la presidenta Xiomara Castro expresó hacia el mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo.

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas reacciones ha dejado la renuncia del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, quien anunció que abandonará su cargo por diferencias políticas, específicamente por el respaldo que la presidenta Xiomara Castro expresó a Nicolás Maduro.

El excanciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, cuestionó la forma en que García dio a conocer su decisión, señalando que “el cálculo político no es lealtad”.

“Lo más ético, cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado, es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta; se merece ese mínimo respeto”, publicó el exvicecanciller, ahora candidato a designado presidencial.

Reina reprochó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la Resistencia “ya han tenido varios así” y que “el pueblo sabe identificarles plenamente”.

Total rechazo al apoyo de la presidenta Xiomara Castro a Nicolás Maduro

Por su parte, el canciller de Honduras, Javier Bu Soto, minimizó la situación con un escueto mensaje en X: “No pasa nada”.

“Presidenta, pueblo hondureño, diáspora hondureña, cónsules: aquí tienen a su canciller al pie de la bandera. Seguimos”, añadió.

Respaldo de Castro a Maduro

La renuncia de “Tony” García surge luego de que la presidenta Xiomara Castro expresara públicamente su solidaridad con Nicolás Maduro.

Maribel Espinoza advierte que apoyo de Xiomara Castro a Maduro traerá consecuencias a Honduras

El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del mandatario venezolano, acusado en 2020, durante el gobierno de Donald Trump, de delitos de narcotráfico y terrorismo, cargos que se mantienen vigentes en 2025.

Tras conocerse el aumento de la recompensa, Castro publicó en X: “El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional”.

