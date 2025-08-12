"Se merece ese respeto": Reina critica a vicecanciller por hacer pública su renuncia antes de entregarla a Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas reacciones ha dejado la renuncia del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, quien anunció que abandonará su cargo por diferencias políticas, específicamente por el respaldo que la presidenta Xiomara Castro expresó a Nicolás Maduro.

El excanciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, cuestionó la forma en que García dio a conocer su decisión, señalando que “el cálculo político no es lealtad”.

“Lo más ético, cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado, es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta; se merece ese mínimo respeto”, publicó el exvicecanciller, ahora candidato a designado presidencial.

Reina reprochó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la Resistencia “ya han tenido varios así” y que “el pueblo sabe identificarles plenamente”.