"Se merece ese respeto": Reina critica a vicecanciller por hacer pública su renuncia antes de entregarla a Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas reacciones ha dejado la renuncia del vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, quien anunció que abandonará su cargo por diferencias políticas, específicamente por el respaldo que la presidenta Xiomara Castro expresó a Nicolás Maduro.
El excanciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, cuestionó la forma en que García dio a conocer su decisión, señalando que “el cálculo político no es lealtad”.
“Lo más ético, cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado, es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta; se merece ese mínimo respeto”, publicó el exvicecanciller, ahora candidato a designado presidencial.
Reina reprochó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la Resistencia “ya han tenido varios así” y que “el pueblo sabe identificarles plenamente”.
Por su parte, el canciller de Honduras, Javier Bu Soto, minimizó la situación con un escueto mensaje en X: “No pasa nada”.
“Presidenta, pueblo hondureño, diáspora hondureña, cónsules: aquí tienen a su canciller al pie de la bandera. Seguimos”, añadió.
Respaldo de Castro a Maduro
La renuncia de “Tony” García surge luego de que la presidenta Xiomara Castro expresara públicamente su solidaridad con Nicolás Maduro.
El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del mandatario venezolano, acusado en 2020, durante el gobierno de Donald Trump, de delitos de narcotráfico y terrorismo, cargos que se mantienen vigentes en 2025.
Tras conocerse el aumento de la recompensa, Castro publicó en X: “El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional”.