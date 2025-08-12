Libre perdió el norte ético confirma Fofo Pastor, desde Corea del Sur

CHORRERA. El valiente Quintín jura que el “cabo Mel”, porque dice que de “comandante” no tiene ni las botas, “anda con chorrera por la caminata de las iglesias” y le receta un medicamento que venden en el mercurio.

PETRO. ¿Ya vieron a Petro? Amenaza al imperio con la madre de todas las batallas -como Saddam Hussein- si se atreve a tocarle un pelo a Maduro. Jueeeeee...

SOCIO. Ajá, y como aquí son grandes carretas, vea y no salgan con la misma mafufeada de Petro, o amenazando con cantarle las golondrinas a la base de Palmerola si tocan a su socio del Cartel de los Soles.

SEDESOL. ¿Ya vieron la moral, la ética y la justicia socialista? “Mel” recibió a la “reina de occidente” casi con alfombra roja en Palacio. Vale que Xiomara juró que sería “implacable” contra los uñudos de Sedesol.

TRIBUNAL. Se destapa Fofo Pastor padre, a pesar de ser embajador en Corea, y le pela la cara al familión por haber desmantelado el “Tribunal de Honor” refundidor sin decir agua va, agua viene.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

CORRUPCIÓN. Lamenta Fofo que Libre perdió el norte ético y autocrítico y que ha desnaturalizado su rumbo al caer en corrupción. Lo malo, dijo, que “cuando le quitas las plumas al pollo, es difícil volvérselas a poner”. ¡Vaya, jodido!

CARA. Lástima que los otros y otras del Tribunal de Honor no sacan la cara, como en Libre todo mundo le tiembla a “Mel”.

RECTORA. Temprano la rectora mandó su nueva encíclica: “Libris, tormentus, rechazus”, en la que pasa revista a todo el desgobierno de “Mel” y de la Moncha, que son los que mandan, aunque quien pone la cara es Xiomara.

BUKELE. La rectora también revive en su carta el desmadre de Koriun, por quien nadie ha respondido hasta ahora y los pobres inversores siguen como almas en pena, clamando ayuda hasta a Bukele para recuperar sus fichitas.

TRIGO. Vuelve la mula al trigo, como dicen en el pueblo, reaparece Mel Zelaya con su mentada constituyente y llamando “enfermos mentales, trogloditas y analfabetas” a los que se oponen. ¡Habrase visto!

BARAHONA. Vaya, hasta que al fin se sumó oficialmente a Libre Rolandito Barahona, el diputado expulsado de las filas azulejas por patear con la izquierda.

CCEPL. Denuncian que AZ, gracias a su poderoso padrino “jampedrano”, sigue en el RNP -donde gana 100 mil- y como miembro del CCEPL, lo cual es prohibido por la Ley y por el mismo reglamento del PL.