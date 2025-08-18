Ingresan a audiencia inicial los tres acusados de pretender asesinar a "Mel" Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- A las 9:35 de la mañana ingresaron a la sala de audiencias de los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, los tres hombres acusados terrorismo, según el Ministerio Público (MP), por planear un atentado contra el expresidente de la República, Manuel "Mel" Zelaya.

Carlos Midence, apoderado legal del señor Perfecto Enamorado, antes de ingresar a la audiencia, manifestó que "traemos encaminado el proceso de la medida que nosotros queremos lograr y obtener los resultados favorables al señor Enamorado".

Entre tanto, Héctor Durán, defensor del acusado Arcadio Corrales, expresó que vienen preparados para argumentar la estrategia de defensa.

"En este momento consideramos que los medios de prueba que el Ministerio Público va a aportar en la audiencia inicial deban ser puestos con suficiente tiempo a las defensas, para su análisis".