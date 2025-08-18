  1. Inicio
Ingresan a audiencia inicial los tres acusados de pretender asesinar a "Mel" Zelaya

Perfecto Enamorado, Arcadio Corrales y Antonio Kattan llegaron a los juzgados para su audiencia inicial al ser acusados de planear el asesinato de Zelaya

  • 18 de agosto de 2025 a las 10:04
Ingresan a audiencia inicial los tres acusados de pretender asesinar a Mel Zelaya

Arcadio Corrales Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattán Rivera fueron capturados el pasado 14 de agosto y enviados a la cárcel de Támara bajo la medida de detención judicial.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A las 9:35 de la mañana ingresaron a la sala de audiencias de los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, los tres hombres acusados terrorismo, según el Ministerio Público (MP), por planear un atentado contra el expresidente de la República, Manuel "Mel" Zelaya.

Los imputados son: Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera.

Como una burla al pueblo ven sectores acción del fiscal en caso de "Mel" Zelaya

Carlos Midence, apoderado legal del señor Perfecto Enamorado, antes de ingresar a la audiencia, manifestó que "traemos encaminado el proceso de la medida que nosotros queremos lograr y obtener los resultados favorables al señor Enamorado".

Entre tanto, Héctor Durán, defensor del acusado Arcadio Corrales, expresó que vienen preparados para argumentar la estrategia de defensa.

"En este momento consideramos que los medios de prueba que el Ministerio Público va a aportar en la audiencia inicial deban ser puestos con suficiente tiempo a las defensas, para su análisis".

Mel Zelaya tras supuesto intento de asesinato: "Nos cubre la sangre de Cristo"

