Estos dichos de Manuel Zelaya hacia Hugo Chávez fueron grabados en 2023, no en 2025

El video viral de Manuel Zelaya respaldando a Hugo Chávez no es actual: data de un acto en Caracas en marzo de 2023

  • 15 de agosto de 2025 a las 14:21
Estos dichos de Manuel Zelaya hacia Hugo Chávez fueron grabados en 2023, no en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en el que expresa palabras de apoyo al fallecido exmandatario venezolano Hugo Chávez durante un evento político.

Sin embargo, el contenido es engañoso porque las imágenes no son recientes. Las declaraciones de Zelaya corresponden al Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el Siglo XXI, realizada el 5 de marzo de 2023, no en agosto de 2025.

El video, difundido en TikTok el 13 de agosto de 2025 y compartido más de 700 veces, tiene el siguiente texto sobrepuesto: "ojo pueblo hondureño hay que actuar pronto por qué este narco de Manuel Zelaya lo esta dejando claro que se quiere quedar en el poder".

Hugo Chávez, presidente de Venezuela (1999-2013), y Manuel Zelaya, presidente de Honduras (2006-2009), mantuvieron una relación política basada en afinidades ideológicas. Durante su mandato, Zelaya se alineó con la propuesta de integración regional promovida por Chávez, mediante la incorporación de Honduras en 2008 a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Tras el golpe de Estado que derrocó a Zelaya en 2009, Chávez se convirtió en uno de sus principales aliados internacionales, condenando la destitución y apoyando el retorno de Zelaya al poder. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013.

Declaraciones de 2023

Una búsqueda inversa con un fotograma clave llevó a una publicación de la Secretaría de Prensa en Honduras del 6 de marzo de 2023, en la que comparten un segmento del video que estamos verificando.

El clip muestra un cintillo que indica que se trata de la clausura del Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez, evento que reunió a líderes políticos para abordar la ideología de Hugo Chávez tras 10 años de su muerte, al igual que en la publicación viral.

Al buscar en Google con las mismas palabras claves, se ubicó el video completo de la cobertura del encuentro en el canal Cultura Venezuela en YouTube, publicado el 5 de marzo de 2023. A partir del minuto 40:58 se puede observar la intervención de Manuel Zelaya.

En resumen, el video que circula en redes con declaraciones de Manuel Zelaya en favor de Hugo Chávez no fue grabado en 2025, sino en marzo de 2023.

