EH Verifica y la Complutense de Madrid estudian la desinformación electoral hondureña

Fact-checkers y estudiantes registran bulos, encuestas falsas y odio antes, durante y después de las generales del 30 de noviembre

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 12:29
Verificación y análisis de la desinformación electoral en Honduras.

 Foto: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- EH Verifica y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través de su Observatorio de la Desinformación, pusieron en marcha una alianza para estudiar la desinformación que rodeó las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025.

Las partes sellaron el acuerdo semanas antes de la jornada electoral y montaron un sistema de observación que siguió los incidentes reportados antes, durante y después de los comicios, con el objetivo de describir patrones, actores y narrativas que distorsionan la conversación pública.

El monitoreo se centró en tres frentes que impactan la confianza ciudadana: bulos electorales que alteran hechos verificables, encuestas falsas usadas para influir en percepciones de ventaja o “voto útil”, y expresiones de odio que buscan deslegitimar a adversarios o intimidar a comunidades.

Los verificadores de EH Verifica coordinaron el trabajo, consolidaron reportes y definieron criterios para clasificar cada caso según su formato, canal de difusión y posible efecto.

Para levantar la información, el equipo trabajó con un protocolo común: identificó publicaciones virales, rastreó su origen y registró si el contenido reaparecía con cambios de formato o de contexto. Cuando un caso involucró datos sensibles —como resultados, papeletas o decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE)—, los verificadores priorizaron contrastes con fuentes oficiales y especialistas.

Así, el registro buscó medir alcance y riesgo, no solo “desmentir”.

La alianza también incorporó un componente formativo. Estudiantes de Periodismo y alumnos de la maestría en Ciencias Políticas y Gestión Electoral de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) participaron en la recolección y el registro de evidencias, bajo supervisión editorial y académica. El equipo documentó capturas, enlaces y mensajes, y elaboró fichas con contexto, fecha y descripción del contenido, para facilitar el análisis posterior.

Del aula a la evidencia

Académicos de la UCM —vinculados al Observatorio de la Desinformación— y de la UJCV se sumaron como asesores metodológicos, junto con coordinadores y decanos que respaldaron la logística y la articulación interuniversitaria.

La mirada universitaria aportó herramientas para ordenar los hallazgos y discutirlos con rigor: cómo se propaga un bulo, qué gatillos emocionales utiliza el discurso de odio o por qué una encuesta apócrifa circula con apariencia de legitimidad.

Con la base reunida, los socios preparan un documento científico que sistematice lo observado y proponga recomendaciones para periodistas, autoridades electorales, plataformas y ciudadanía.

El propósito final apunta a fortalecer capacidades locales para detectar y reducir la manipulación informativa en futuros procesos, y a dejar evidencia pública sobre las estrategias más recurrentes en el ecosistema digital hondureño actual.

  • Fuentes
  • Información de EH Verifica
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
